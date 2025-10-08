Hamás anuncia un intercambio con Israel de "listas de prisioneros" que serían liberados si hay acuerdo: "Hay espíritu de optimismo"

El grupo islamista palestino Hamás ha informado de que en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo en Egipto para el fin de la guerra se han intercambiado "las listas de prisioneros que serán liberados", al tiempo que aseguró que hay un "espíritu de optimismo" respecto a las conversaciones.

En un comunicado, ha indicado que su delegación está mostrando "la positividad y la responsabilidad necesarias para lograr los avances necesarios y completar el acuerdo".

El grupo islamista que gobierna la Franja señala en esta nota que los mediadores, egipcios y cataríes, "están realizando grandes esfuerzos para eliminar cualquier obstáculo a la implementación del alto el fuego, y prevalece un espíritu de optimismo entre todos".

Claves de las conversaciones de paz

Las negociaciones están centradas en los mecanismos para alcanzar el fin de la guerra, la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la liberación de los 48 rehenes en manos de Hamás, vivos y muertos, a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos, según la propuesta del mandatario estadounidense, Donald Trump.

El pasado martes, día del segundo aniversario de los ataques del grupo islamista contra suelo israelí, Fawzi Barhoum, uno de los portavoces de Hamás, insistió en que solo habrá un acuerdo si el fin de la guerra es definitivo y si Israel abandona el territorio palestino.

El intercambio de rehenes está contemplado en la primera fase del plan

La primera fase del plan de Trump centra el diálogo iniciado esta semana en Egipto y estipula el intercambio de los rehenes.

La propuesta del líder republicano también contempla la desmilitarización de la Franja de Gaza y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En las conversaciones también está prevista la participación de un equipo negociador estadounidense encabezado por el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Según ha informado a EFE una fuente palestina, los representantes de Hamás "insisten en la necesidad de garantías y una supervisión efectiva para asegurar el compromiso de Israel con los términos de cualquier posible acuerdo, especialmente en lo que respecta al cese de las operaciones militares y la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja".

Tercer día de negociaciones en Egipto

La tercera ronda de conversaciones indirectas entre los negociadores de Israel y el grupo islamista palestino Hamás para acordar la aplicación del plan de paz para Gaza de Trump ha arrancado arrancó este miércoles en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij con un mayor apoyo de los mediadores.

Según informó a EFE una fuente de seguridad egipcia y dijo la televisión egipcia Al Qahera News, las delegaciones de alto nivel de ambas partes retomaron las negociaciones en Sharm al Sheij, en el mar Rojo, con presencia de altos representantes de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos.

En las conversaciones de esta jornada estarán involucrados de forma directa los jefes de los servicios de Inteligencia de Egipto y Turquía, así como el primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar, Mohamed bin Abdelrahmán, y un equipo negociador estadounidense encabezado por el enviado especial del mandatario republicano para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Ayer, el jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, afirmó a Al Qahera News desde Sharm el Sheij, que el grupo islamista está "listo" para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, pero advirtió de que el movimiento palestino necesita "garantías" de que Israel detendrá por completo su campaña militar.

Al Haya, que salió ileso junto a otros miembros de su equipo del bombardeo israelí del pasado 9 de septiembre en Doha, la capital de Catar, reiteró que el grupo está preparado para que se produzca "la retirada" de Israel del enclave y "el canje" de prisioneros.

Ben Gvir boicotea las conversaciones con su visita a la Explanada de las Mezquitas

En medio de las conversaciones, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha realizado este miércoles una nueva visita a la Explanada de las Mezquitas con motivo de la fiesta del Sucot y para "rezar por la victoria en la guerra".

La oficina de Ben Gvir ha señalado que el objetivo de la visita al lugar, conocido por los judíos como Monte del Templo y por los musulmanes como Noble Santuario, era "rezar por la victoria en la guerra, la destrucción de Hamás y el retorno de los secuestrados (en los ataques del 7 de octubre de 2023)", según ha recogido el portal israelí Arutz Sheva.

Hamás ha acusado a Ben Gvir, de "continuar la agresión y repetir el crimen" tras irrumpir en la Explanada donde participó abiertamente en rezos judíos en el treinta aniversario del asesinato de 21 palestinos a manos del Ejército en el lugar sagrado.

El grupo islamista sostiene que "este asalto, coincidiendo con el aniversario de la masacre, es un mensaje agresivo que busca afianzar la división temporal y espacial e imponer el control de la ocupación sobre la Mezquita de Al Aqsa", condenó el grupo islamista en un comunicado compartido en sus canales oficiales.

Tercera noche sin muertos en Gaza

La Franja de Gaza no registró ningún muerto en la madrugada de este miércoles, por tercera noche consecutiva, mientras las negociaciones para un posible alto el fuego continúan en Egipto.

Según un recuento en las morgues de los informadores gazatíes, confirmado por EFE, los centros médicos de la Franja no recibieron ningún cadáver por ataques israelíes desde la medianoche hasta las 10.45 hora local (7.45 GMT) de este miércoles.

Según constató EFE, si bien no hubo ataques letales, sí se produjeron explosiones en la ciudad de Gaza, donde el Ejército israelí prosigue con la destrucción de infraestructuras y edificios de la urbe.