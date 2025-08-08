Hamás advierte a Israel que expandir su ofensiva significa "sacrificar" a los rehenes

El grupo islamista Hamás advirtió a Israel que expandir su ofensiva en Gaza significa "sacrificar" a los rehenes que siguen allí retenidos y tildó su plan para ocupar la Ciudad de Gaza y evacuar a sus residentes como "un nuevo crimen de guerra".

En un comunicado difundido en sus redes tras la decisión esta madrugada del gabinete de seguridad israelí de ampliar su ofensiva militar en la Franja tomando esa ciudad norteña, de un millón de habitantes, Hamás afirma que al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a su gobierno "no les importa el destino de sus rehenes".

Hamás responde de esta forma al anuncio por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno tras aprobar el plan militar propuesto por el presidente Benjamin Netanyahu, por el cual ocuparán la Ciudad de Gaza.

Se difundió un comunicado en el que se detallaban los pormenores del proyecto que tiene como fin último "derrotar a Hamás", aunque no explica qué ocurrirá en el resto de la Franja, pese a que antes de entrar en la reunión, Netanyahu señaló que pretendía extenderlo por todo el enclave.

"Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) se prepararán para tomar el control de la Ciudad de Gaza a la vez que garantizar la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", se desprende del texto.

Cuantos rehenes poseen ambos bandos

Hamás mantiene en su poder aproximadamente a unos 20 a 33 rehenes israelíes con vida, cifra que proviene de advertencias y datos del ejército israelí y familiares de los rehenes, pero también de informes filtrados en medios israelíes y declaraciones diplomáticas.

Además, la liberación de rehenes sigue siendo un punto clave en las negociaciones y en las fases planificadas de la ofensiva israelí en Gaza, que busca liberar a todos los rehenes, vivos y muertos.

En el otro lado, Hamás mantiene en su poder actualmente a un total de aproximadamente 59 rehenes israelíes, de los cuales 24 están vivos según confirmó el coordinador israelí para el rescate de rehenes, Gal Hirsch. Esta cifra incluye tanto civiles como militares, y forma parte de un contexto donde también se han confirmado oficialmente la muerte de otros 35 rehenes bajo custodia de Hamás.

En el conflicto más amplio, se estima que inicialmente fueron tomados 251 rehenes durante los ataques de Hamás a Israel en octubre de 2023, pero con el tiempo muchos han sido liberados o fallecidos. Las familias de los rehenes y las autoridades israelíes mantienen un contacto continuo para negociaciones y seguimiento de todos los cautivos.