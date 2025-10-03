Hamás acepta liberar a todos los rehenes israelíes bajo el plan de Gaza de Trump

El grupo islamista Hamás anunció este viernes por la noche que acepta liberar a todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza, así como los cuerpos de quienes han muerto en cautiverio, en el marco del plan de paz propuesto esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado difundido en línea, la organización aseguró que el proceso de liberación se realizará “de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump” y siempre que “las condiciones sobre el terreno lo permitan”.

Hamás subrayó además su disposición a entablar negociaciones inmediatas con mediadores internacionales para concretar los aspectos prácticos del acuerdo, como el calendario, los lugares de entrega y las condiciones de seguridad.

Así, ha dicho estar de acuerdo con "la liberación de todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, según la fórmula de intercambio contenida en la propuesta, siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para que la operación se lleve a cabo". También ha mostrado su "disposición a iniciar negociaciones inmediatas a través de mediadores para discutir los detalles del intercambio", ha añadido.

Hamás ha asegurado que su postura se ha basado en las consultas "exhaustivas" mantenidas junto a otras facciones palestinas, así como con otras "partes árabes, islámicas e internacionales", con el "objetivo de detener la agresión y la guerra de exterminio que se libra contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza".

El grupo islamista, sin embargo, evitó pronunciarse sobre la exigencia de desarme, uno de los puntos centrales del plan estadounidense y una condición reclamada por Israel y Washington, que Hamás ha rechazado en ocasiones anteriores.

La presión de Trump

El anuncio llega en un contexto de máxima presión. Trump había fijado un plazo límite hasta el domingo a las 18:00 horas en Washington para que el grupo aceptara el acuerdo, advirtiendo de que, de lo contrario, se desataría “un infierno como nunca antes se ha visto” contra Hamás.

El plan del presidente republicano incluye 20 medidas: desde la liberación de rehenes y el fin de la guerra en Gaza, hasta la desmilitarización de la Franja y la creación de un Gobierno de transición, liderado por él mismo junto al ex primer ministro británico Tony Blair.