Hallan pruebas físicas de Madeleine McCann en la furgoneta del principal sospechoso de su desaparición

Los investigadores encargados del caso de la desaparición de la pequeña Madeleine McCann cuando tenía tan solo 3 años en el Algarve, Portugal, han encontrado nuevas pruebas que inculpan al principal sospechoso, Christian Brueckner, un alemán de 43 años que ya había sido imputado.

¿Quién es Christian Brueckner?

Según informa la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA) de Alemania, Christian Brueckner es un delincuente sexual que ha sido condenado en múltiples ocasiones, incluidos los delitos de abuso sexual a menores.

De hecho, Thomas Klinge, un portavoz del Ministerio Público en Hannover, comunicó a la agencia DPA que el sospechoso cumplió condena en septiembre de 2017 de un año y tres meses de prisión por posesión de pornografía infantil y abusos sexuales a menores.

Sin embargo, hasta el año 2020 Brueckner las autoridades no lo relacionaron con la desaparición de McCann. Actualmente, Christian Brueckner está cumpliendo condena por tráfico de drogas en una cárcel alemana.

Nuevas pruebas en el caso de Madeleine McCann

El investigador al frente del caso, Hans-Christian Wolters, ha asegurado que hay "nuevos hechos y nuevas pruebas" del caso", según recoge el diario 'The Sun'. Aunque ha aclarado que "no son pruebas forenses sino pruebas y, gracias a nuestras pruebas, estamos seguros de que él es el asesino de Madeleine McCann".

Estamos seguros de que mató a Madeleine

Asimismo, Wolters ha corroborado que la investigación apunta a que la pequeña fue asesinada: "Estamos seguros de que mató a Madeleine". Wolters fue entrevistado por la periodista portuguesa Sandra Felgueiras, la cual le preguntó por los rumores que apuntaban a que se habían encontrado fibras del pijama rosa de Winnie the Pooh que llevaba la pequeña el día de la desaparición en la caravana del sospechoso.

El investigador aseguró que no puede revelar detalles de la investigación, pero que "no quiere negarlo" y más tarde, agregó, que no puede hablar sobre ello "porque el sospechoso aún no ha sido informado", ya que la ley alemana establece que los sospechosos y sus abogados reciban la información sobre el caso antes de hacerse pública.

Madeleine McCann desapareció con 3 años

La última vez que se supo de Madeleine McCaan fue en 2007, cuando con tan solo 3 años desapareció del complejo turístico en Praia da Luz, en el Algarve, cuando estaba de vacaciones con su familia. Tras 15 años sin saber nada de ella, el caso sigue abierto y, en abril, Brueckner fue imputado por las autoridades alemanas "en ejecución de una solicitud de cooperación judicial internacional emitida por el Ministerio Público de Portugal".