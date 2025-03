Groenlandia vota sobre su posible independencia bajo la lupa de Trump

Las intenciones separatistas -bajo la alargada sombra de Donald Trump- han marcado la campaña electoral en Groenlandia, que vota hoy en sus elecciones autonómicas si quiere seguir formando parte de Dinamarca como territorio autónomo.

La independencia ha sido un tema recurrente en las elecciones de Groenlandia desde hace varias décadas, y especialmente desde el año 2009 cuando se salió adelante un nuevo Estatuto de Autonomía que reconoce el derecho de autodeterminación de la isla.

Sondeos sobre la independencia en Groenlandia

Según las últimas encuestas, el 85% de los groenlandeses no quiere ser parte de EEUU, aunque la mayoría está a favor de la independencia danesa.

Quienes son partidarios de mantener los vínculos con Dinamarca han ido perdiendo fuerza en la isla e incluso varios partidos han cambiado de posición. En el Parlamento groenlandés prácticamente todas las fuerzas políticas están a favor de la independencia danesa, solo difieren en los tiempos y en la manera de llevarla a cabo.

La respuesta del gobierno de Groenlandia a Donald Trump

El presidente de Estados Unidos -Donald Trump- quiere hacerse con la mayor isla del mundo, aunque la mayoría de los partidos que se presentan a los comicios piden su propia independencia.

El primer ministro groenlandés le ha pedido al presidente de Estados Unidos que trate a su pueblo “con respeto” y que no genere más incertidumbre. Es la respuesta a las intenciones de Trump de invertir “billones de dólares” para hacer ricos a los groenlandeses. "No queremos ser daneses, no queremos ser estadounidenses, seremos groenlandeses. Y, por supuesto, es el pueblo groenlandés quien determinará su futuro, ha llegado a decir Múte B. Egede.

Lo cierto es que la isla ártica -de casi 57.000 habitantes repartidos en poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados- depende económicamente en gran parte de Dinamarca, que aporta hasta el 40% de los ingresos totales.