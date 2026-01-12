Groenlandia pide a la OTAN que garantice la defensa de la isla

El Gobierno de Groenlandia ha emitido este lunes un comunicado en el que ha pedido a la OTAN que sea quien se encargue de la defensa de la isla, que es territorio autónomo danés, después de las declaraciones de Donald Trump de las últimas semanas sobre una posible anexión.

"Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca. Groenlandia es, como parte de la Mancomunidad del Reino, miembro de la OTAN, por ello la defensa de Groenlandia debe ocurrir a través de la Alianza", dice el comunicado del Gobierno groenlandés que también alude a la defensa impulsada la pasada semana por España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia como miembros de la Alianza.

"Todos los miembros de la OTAN, incluido Estados Unidos, tienen un interés común en la defensa de Groenlandia y la coalición de Gobierno de Groenlandia quiere, junto con Dinamarca, que el diálogo sobre la defensa y su desarrollo transcurra mediante la colaboración en la Alianza", explica el comunicado.

Se prevé que esta misma semana se produzca una reunión entre el ministro de Exteriores danés, la consejera de Exteriores de Groenlandia, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para tratar las ambiciones norteamericanas en la isla.

Y es que las últimas semanas Donald Trump ha reafirmado públicamente en diferentes ocasiones que Estados Unidos debe hacerse con el control de Groenlandia para evitar que Rusia o China ganen influencia en el Ártico. Aunque ha insistido en que prefiere la vía diplomática, Trump no ha descartado un ataque militar, una opción que ha cobrado fuerza tras la actuación en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

El principal argumento de Trump para hacerse con el control de la isla es que Rusia y China tienen "destructores y submarinos por todas partes" y calificó la defensa danesa como "dos trineos de perros".

En los últimos días, además, se ha comenzado a debatir sobre una posible misión de la OTAN para "asegurarnos de que el Ártico se mantenga seguro, ya que todos estamos de acuerdo en que eso tiene que ser una prioridad", según ha explicado este lunes Mark Rutte, secretario general de la Alianza.

"Si en torno a Groenlandia o el Ártico hay en estos momentos elementos o situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad atlántica, yo estoy seguro de que todos lo podríamos analizar y si hay que reforzar la seguridad se reforzaría", ha expresado también este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.