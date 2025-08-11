Greta Thunberg saldrá desde España para liderar la mayor flota de ayuda a Gaza

El próximo 31 de agosto, Greta Thunberg ha anunciado que saldrá de expedición junto a decenas de barcos para volver a intentar ayudar a Gaza traspasando el bloqueo israelí impuesto desde hace 18 años.

"Será el mayor intento de romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza", señaló Greta a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. En dicho vídeo aparecen otras celebridades como la actriz Susan Sarandon. La iniciativa prevé unirse el 4 de septiembre con más embarcaciones procedentes de Túnez y otros puertos del Mediterráneo.

Este movimiento busca animar a más de 40 naciones a prestar su ayuda para Gaza, realizando manifestaciones simultáneas en varios países.

Será la segunda vez que lo intente

La activista ya había formado parte de la denominada 'Flotilla de la Libertad', interceptada el pasado 8 de junio por la marina israelí, cuando intentaba entregar un cargamento simbólico de ayuda.

Durante este episodio, cuatro tripulantes, entre los que se encontraba Thunberg, aceptaron la deportación. Los otros ocho rechazaron abandonar el país de forma voluntaria, lo que derivó en detenciones y procesos judiciales para ratificar las órdenes de expulsión. Según los abogados

Según sus abogados, las autoridades israelíes "interceptaron y se apoderaron por la fuerza" de la embarcación, violando los derechos de la tripulación conforme al derecho internacional.

Otros intentaron seguir su ejemplo

La iniciativa de la activista sueca ha provocado que otros traten de seguir su ejemplo. El Handala fue abordado el pasado 27 de julio a poco más de 100 km de la costa de Gaza. Según informa la diputada franco-sueca Emma Fourreau, miembro de la tripulación, los integrantes decidieron lanzar sus móviles por la borda por seguridad.

La organización explicó que el barco transportaba leche infantil, pañales, alimentos y medicamentos, todos de carácter no militar, con destino a una población que afronta una "hambruna deliberada" y un "colapso del sistema sanitario" bajo el bloqueo.