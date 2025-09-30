Un gobierno tutelado y sin Hamás para Gaza: así es el plan de Trump para la paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este lunes junto a Netanyahu un posible plan de paz que pusiera fin al conflicto en Oriente Medio entre Israel y Palestina, que ha causado la muerte de más 66.000 personas desde que estalló el conflicto hace casi dos años.
El mandatario norteamericano anunció una propuesta acordada con Israel y lanzó un órdago a Hamás: en caso de no aceptar, Estados Unidos dará su "total apoyo" a Israel para que prosiga con su ofensiva. El propio Netanyahu ha insistido en que si Hamás rechaza, Israel mantendrá el asedio en Gaza "hasta terminar el trabajo": "Se puede hacer por las buenas o por las malas".
Para ello, Hamás deberá liberar en un plazo de 72 horas a los 48 rehenes israelíes que siguen en sus manos, a cambio de que Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos tras los atentados de octubre de 2023. Estados Unidos se compromete, por su parte, a garantizar el envío de toda la ayuda humanitaria necesaria a través de la ONU.
El plan anunciado por Trump contempla el desarme total de Hamás, que quedaría completamente excluido del gobierno en la Franja de Gaza. Se establecerá entonces un Gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales supervisado por una Junta de la Paz presidida por el propio Donald Trump y en la que también participaría el ex primer ministro británico Tony Blair.
Tras este Gobierno de transición sería la Autoridad Palestina la encargada de gobernar Gaza, aunque Netanyahu ha advertido de que este organismo tendrá que someterse antes a una "reforma radical".
El primer ministro israelí expresó su respaldo a la propuesta de Trump al señalar que coincide con los objetivos de Israel en la guerra, que son la liberación de los rehenes, el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza, el control israelí de la seguridad del enclave y la exclusión del grupo islamista de su futuro Gobierno.
El programa descarta por completo la anexión israelí de Gaza, incluye también un plan de reconstrucción y desarrollo económico para la Franja, y prohíbe los desplazamientos forzosos de los gazatíes y reconoce el derecho al retorno de quienes se marchen voluntariamente.
La Autoridad Palestina celebra la propuesta
La Autoridad Palestina no ha tardado en pronunciarse al respecto agradeciendo los "sinceros y decididos" esfuerzos de Donald Trump para la paz mediante un acuerdo "que garantice la entrega de suficiente ayuda humanitaria a Gaza, facilite la liberación de los rehenes y prisioneros y la instauración de mecanismos para proteger al pueblo palestino, garantizar que se respeta el alto el fuego y seguridad para las dos partes".
También pide "evitar la anexión de territorios, parar el desplazamiento de palestinos y acciones unilaterales contrarias al Derecho Internacional". Menciona asimismo la liberación de los fondos retenidos por Israel y una "retirada israelí total".
La Autoridad Palestina aboga así por un estado palestino "moderno, democrático y desmilitarizado", con pluralismo y transiciones pacíficas del poder y menciona, además, varias reformas en marcha para mejorar el funcionamiento de sus instituciones, muchas de ellas requeridas por la comunidad internacional.
La UE, Francia e Italia respaldan el plan de Trump
Algunas de las principales autoridades de Occidente han acogido con satisfacción el plan propuesto por Trump para la paz en Gaza. Así se ha expresado el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que ha señalado que "todas las partes deben aprovechar este momento para dar una verdadera oportunidad a la paz".
"La situación en Gaza es intolerable (…) Las hostilidades deben cesar y todos los rehenes deben ser liberados de inmediato (…) Los pueblos israelí y palestino merecen vivir uno junto al otro, en paz y seguridad, libres de violencia y terrorismo (…) Una solución de dos Estados sigue siendo la única vía viable para una paz justa y duradera en Oriente Medio", ha expresado.
Otras autoridades europeas como Emmanuel Macron o Giorgia Meloni también han respaldado el plan del presidente Donald Trump señalando que tanto Francia como Italia están dispuestas a contribuir por la paz.
Las 20 propuestas de Trump para el fin de la guerra en Gaza
- 1. Gaza será una zona libre de terrorismo y no representará una amenaza para Israel.
- 2. Gaza será reconstruida para beneficio de su pueblo.
- 3. Alto el fuego inmediato y repliegue gradual de las fuerzas israelíes para preparar la liberación de rehenes.
- 4. Liberación en 72 horas de todos los rehenes de Hamás, tanto vivos como muertos.
- 5. Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos tras los atentados del 7 de octubre.
- 6. Hamás se compromete a coexistir pacíficamente y a desarmarse.
- 7. Tras la aceptación del acuerdo, se enviará toda la ayuda humanitaria necesaria para Gaza.
- 8. La entrada y distribución de ayuda humanitaria se realizará sin interferencias y a través de las agencias de Naciones Unidas.
- 9. Gaza será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una "Junta de la Paz" internacional presidida por el propio Trump y que incluirá al ex primer ministro británico Tony Blair. Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente.
- 10. Se creará un plan de desarrollo económico para Gaza que atraiga inversiones.
- 11. Se creará una zona económica especial en Gaza.
- 12. No habrá desplazamientos forzosos y quienes se vayan voluntariamente tendrán derecho a regresar, aunque "se animará a la gente a quedarse y se les ofrecerá la oportunidad de construir una mejor Gaza".
- 13. Hamás y otras facciones no podrán gobernar Gaza "ni directa ni indirectamente" y se desmilitarizará la Franja bajo supervisión internacional.
- 14. Países de la región garantizarán que Hamás y otros grupos cumplan sus compromisos y que Gaza no represente una "amenaza para sus ciudadanos ni vecinos".
- 15. Se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), apoyada por EE. UU. y socios árabes, para entrenar fuerzas policiales palestinas y mantener la seguridad interna y de fronteras, área en la que cooperarán Egipto e Israel.
- 16. Israel no ocupará ni anexará Gaza, se retirará progresivamente para transferir el control a la ISF y mantendrá un perímetro de seguridad si es necesario.
- 17. En caso de que Hamás "demore o rechace" la propuesta, todo lo anterior, se implementará en las zonas "libres de terrorismo" que Israel haya transferido a la ISF.
- 18. Se promoverá un diálogo interreligioso para fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes.
- 19. Conforme avance la reconstrucción y se cumplan reformas en la Autoridad Palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino.
- 20. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y Palestina para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera.