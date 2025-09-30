Un gobierno tutelado y sin Hamás para Gaza: así es el plan de Trump para la paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este lunes junto a Netanyahu un posible plan de paz que pusiera fin al conflicto en Oriente Medio entre Israel y Palestina, que ha causado la muerte de más 66.000 personas desde que estalló el conflicto hace casi dos años.

El mandatario norteamericano anunció una propuesta acordada con Israel y lanzó un órdago a Hamás: en caso de no aceptar, Estados Unidos dará su "total apoyo" a Israel para que prosiga con su ofensiva. El propio Netanyahu ha insistido en que si Hamás rechaza, Israel mantendrá el asedio en Gaza "hasta terminar el trabajo": "Se puede hacer por las buenas o por las malas".

Para ello, Hamás deberá liberar en un plazo de 72 horas a los 48 rehenes israelíes que siguen en sus manos, a cambio de que Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos tras los atentados de octubre de 2023. Estados Unidos se compromete, por su parte, a garantizar el envío de toda la ayuda humanitaria necesaria a través de la ONU.

El plan anunciado por Trump contempla el desarme total de Hamás, que quedaría completamente excluido del gobierno en la Franja de Gaza. Se establecerá entonces un Gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales supervisado por una Junta de la Paz presidida por el propio Donald Trump y en la que también participaría el ex primer ministro británico Tony Blair.

Tras este Gobierno de transición sería la Autoridad Palestina la encargada de gobernar Gaza, aunque Netanyahu ha advertido de que este organismo tendrá que someterse antes a una "reforma radical".

El primer ministro israelí expresó su respaldo a la propuesta de Trump al señalar que coincide con los objetivos de Israel en la guerra, que son la liberación de los rehenes, el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza, el control israelí de la seguridad del enclave y la exclusión del grupo islamista de su futuro Gobierno.

El programa descarta por completo la anexión israelí de Gaza, incluye también un plan de reconstrucción y desarrollo económico para la Franja, y prohíbe los desplazamientos forzosos de los gazatíes y reconoce el derecho al retorno de quienes se marchen voluntariamente.

La Autoridad Palestina celebra la propuesta

La Autoridad Palestina no ha tardado en pronunciarse al respecto agradeciendo los "sinceros y decididos" esfuerzos de Donald Trump para la paz mediante un acuerdo "que garantice la entrega de suficiente ayuda humanitaria a Gaza, facilite la liberación de los rehenes y prisioneros y la instauración de mecanismos para proteger al pueblo palestino, garantizar que se respeta el alto el fuego y seguridad para las dos partes".

También pide "evitar la anexión de territorios, parar el desplazamiento de palestinos y acciones unilaterales contrarias al Derecho Internacional". Menciona asimismo la liberación de los fondos retenidos por Israel y una "retirada israelí total".

La Autoridad Palestina aboga así por un estado palestino "moderno, democrático y desmilitarizado", con pluralismo y transiciones pacíficas del poder y menciona, además, varias reformas en marcha para mejorar el funcionamiento de sus instituciones, muchas de ellas requeridas por la comunidad internacional.

La UE, Francia e Italia respaldan el plan de Trump

Algunas de las principales autoridades de Occidente han acogido con satisfacción el plan propuesto por Trump para la paz en Gaza. Así se ha expresado el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que ha señalado que "todas las partes deben aprovechar este momento para dar una verdadera oportunidad a la paz".

"La situación en Gaza es intolerable (…) Las hostilidades deben cesar y todos los rehenes deben ser liberados de inmediato (…) Los pueblos israelí y palestino merecen vivir uno junto al otro, en paz y seguridad, libres de violencia y terrorismo (…) Una solución de dos Estados sigue siendo la única vía viable para una paz justa y duradera en Oriente Medio", ha expresado.

Otras autoridades europeas como Emmanuel Macron o Giorgia Meloni también han respaldado el plan del presidente Donald Trump señalando que tanto Francia como Italia están dispuestas a contribuir por la paz.

