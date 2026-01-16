El Gobierno medita mandar tropas a Groenlandia entre la cautela de sus socios y la oposición

El Gobierno no descarta que España se sume a las acciones de países europeos en Groenlandia, aunque insiste en la prudencia y evita, por ahora, concretar si esa participación implicaría el envío de tropas.

Fuentes del Ejecutivo subrayan que no hay ninguna decisión tomada y que cualquier paso dependerá de lo que finalmente acuerde Dinamarca. La incertidumbre afecta tanto a la forma de la misión como a su alcance, ya que sobre la mesa están distintas opciones que van desde el refuerzo de la vigilancia hasta el despliegue de efectivos sobre el terreno.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido cautela y ha insistido en que no se deben adelantar acontecimientos. Según ha explicado, las iniciativas que algunos países europeos ya han puesto en marcha no responden a una misión militar clásica. "No son tropas militares. No es una misión militar, sino misiones de reconocimiento sobre el terreno", ha señalado, recalcando que cualquier participación española tendría carácter de vigilancia y se adoptaría en coordinación con los aliados.

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha apelado al diálogo como vía para rebajar la tensión en el Ártico, una región que considera clave para la seguridad de la OTAN.

La posición del Gobierno ha evidenciado las diferencias tanto entre sus socios de investidura como en la oposición. Por el momento, no existe un criterio común entre los aliados parlamentarios del Ejecutivo. Aunque coinciden en sus críticas a Donald Trump y en la defensa del orden internacional, discrepan sobre si España debería participar en una misión con presencia de tropas.

Desde Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha marcado distancias con Washington y ha rechazado cualquier subordinación a Estados Unidos. "No somos vasallos ni somos un protectorado del señor Trump", ha afirmado. El PNV ha ido más allá al señalar que Estados Unidos se ha convertido en "el mayor riesgo geopolítico internacional", mientras que Esquerra Republicana no ha descartado, llegado el caso, el envío de tropas, comparándolo con otros conflictos como el de Ucrania.

Más ambigua es la posición de Vox, que evita defender explícitamente a Groenlandia frente a las amenazas de Trump y cuestiona el papel de la Unión Europea en la escalada. Desde el partido se ha llegado a afirmar que "Europa es absolutamente irrelevante y España todavía más".

El Partido Popular, por su parte, opta por la prudencia y prefiere esperar a que el Gobierno aclare cuál será la postura oficial de España antes de fijar una posición definitiva. Los populares aguardan además a la reunión prevista entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez para valorar el escenario.

Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que cualquier decisión se tomará con discreción, en coordinación con los aliados y siendo consciente de las consecuencias que tendría una escalada en Groenlandia. "Sería gravísimo que eso se produjera", ha advertido Robles.