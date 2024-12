Gisèle Pelicot, el valor de una víctima convertida en icono feminista

Por pura supervivencia, Gisèle Pelicot se ha convertido a sus 72 años en un icono feminista, para alzar la voz y seguir con vida, tras pensar en el suicidio al descubrir las 200 violaciones por sumisión química que sufrió durante una década.

Esta mujer decidió exponerse públicamente "para que la vergüenza cambie de bando", como defendió en el juicio que empezó el 2 de septiembre en el Tribunal de Aviñón (sureste de Francia) que juzga las decenas de violaciones que sufrió por parte de, al menos, medio centenar de hombres, en un plan urdido por Dominique Pelicot, su exmarido y violador confeso.

Símbolo feminista

Por todo ello, Gisèle se ha convertido, sin buscarlo, en un símbolo feminista mundial y una de las mujeres más influyentes del último año.

"Gracias a todos vosotros tengo fuerzas para llevar esta lucha hasta el final. Esta lucha que dedico a todas las personas, mujeres y hombres, que en el mundo son víctimas de violencia sexual. A todas esas víctimas, quiero decirles: mirad a vuestro alrededor, no estáis solas", declaró a la prensa el 16 septiembre, la primera vez que habló al mundo.

Desde entonces recibe avalanchas de muestras de apoyo, en forma de manifestaciones, aplausos multitudinarios cada día del juicio y carteles de respaldo pegados en decenas de calles de la pequeña ciudad de Aviñón, donde el juicio terminará esta semana con una sentencia que podría ser histórica.

A pesar de la entereza con la que se ha mostrado a lo largo del proceso, al que asistió sin esconder su rostro y en el que miró fijamente la pantalla en la que se mostraban las decenas de violaciones que sufrió, registradas en miles de fotos y vídeos que hacía Dominique Pelicot, y que son la prueba clave del juicio, Gisèle no sabe si será capaz de reponerse.

"Soy una mujer completamente destruida y no sé cómo me voy a levantar. No sé si mi vida dará para entender todo lo que me ha ocurrido", confesó.

Los actos del hombre que estuvo a su lado durante medio siglo, un narcisista egocéntrico con múltiples desviaciones sexuales, como describieron los expertos psiquiatras, lo pusieron todo en cuestión.

Una vida feliz rota por las violaciones

La historia de vida de Gisèle Pelicot está marcada por una infancia feliz, un desempeño profesional exitoso en la eléctrica pública francesa EDF y un matrimonio unido, tras una breve separación, como ella misma expuso ante el tribunal.

Gisèle y Dominique se casaron en 1973, con 20 años, en una unión que los padres de él rechazaron. Tras una vida en la región de París, en 2013 la expareja se instaló en Mazan, un pueblo de apenas 6.000 habitantes en el sureste de Francia, para disfrutar de una plácida jubilación.

Allí fue cuando Dominique dio rienda suelta a sus múltiples delirios, que inició en 2011.

Hasta 2020 estuvo atentando contra la integridad física de su mujer, a la que puso en peligro de muerte por las altas dosis de ansiolíticos que le suministraba a escondidas, además de por las enfermedades de transmisión sexual que le contagiaron, que le expusieron a graves problemas de salud.

Por el camino, Gisèle vivía con múltiples pérdidas de memoria, que su entorno percibía con preocupación, especialmente sus hijos, que pensaban que padecía alzhéimer o una enfermedad similar, al constatar también una reducción de peso importante en pocos años.

Ella temía por su vida y estaba angustiada por la posibilidad de no ver crecer a sus nietos, como relató ante el tribunal.

A pesar de consultar a varios médicos en ese periodo, estos nunca percibieron nada extraño, si bien sufría una intoxicación química, por las drogas que le daba su marido, y también padeció enfermedades de transmisión sexual.

El divorcio no llegó hasta tres años después de la detención de su marido y el descubrimiento de la amplitud de sus delitos. Habían sido 51 años de matrimonio con tres hijos, David, Caroline y Florian.

Por ella y por los que vendrán

Pese a su fragilidad, Gisèle decidió resistir. Por ella, por sus hijos, por sus nietos y por las generaciones futuras, igual que todas las víctimas de violencia sexual, como expusieron sus abogados, Antoine Camus y Stéphane Babonneau.

"Tengo nietos que se apellidan Pelicot y no quiero que sientan vergüenza por su apellido sino orgullo de su abuela", defendió al ser cuestionada por la abogada de un acusado, que le preguntó por qué decidió mantener el apellido de casada, a pesar de haberse divorciado de su violador.

"Nos acordaremos de la señora Pelicot, mucho menos del señor Pelicot. Ya no habrá vergüenza de apellidarse así", añadió con firmeza.

La sentencia del caso Pelicot se dictará con penas que pueden llegar a los 20 años

El tribunal de Aviñón, al sureste de Francia, dictará este jueves sentencia en el histórico macrojuicio sobre las violaciones bajo sumisión química a Gisèle Pelicot, con penas que pueden llegar hasta los 20 años para cada uno de los 51 acusados.

La Fiscalía pidió el pasado 27 de noviembre hasta 650 años de prisión por el total de los delitos, que incluyen tanto violaciones como agresiones sexuales contra la víctima, de 72 años.

La mayor pena solicitada, de 20 años (la máxima contemplada por la ley en Francia), es para su exmarido y cerebro del plan, Dominique Pelicot, de 72 años, quien desde el inicio del proceso reconoció todos los hechos y aseguró que su fantasía era "someter a una mujer insumisa".