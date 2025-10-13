"Genocidio": dos diputados israelíes irrumpen a gritos el discurso de Trump

"Muy eficiente": así ha reaccionado Donald Trump a la rápida expulsión de dos parlamentarios de izquierdas en Israel que han interrumpido su discurso en la Knesset (Parlamento israelí) al grito de "genocidio" y con la petición de que se reconozca el estado de Palestina.

Ayman Odeh y Ofer Cassif, ambos de la coalición árabe-judía Hadash Taal, son los que han protagonizado esta escena que ha quedado reflejada en la retransmisión en directo en la que se ha visto especialmente a Cassif, el único judío de la formación y de principios comunistas, siendo arrastrado por los equipos de seguridad fuera de la sala. Su compañero, Ayman Odeh, palestino y líder del partido también ha sido expulsado.

No solo se ha quedado en los gritos. Ambos portaban pancartas con el texto "¡Reconoced Palestina!", según confirmó el propio Cassif en la red social X: "No vinimos a interferir, sino a exigir justicia. Una verdadera paz que salvará a los dos pueblos de la tierra y de la destrucción solo llegará con el final de la ocupación y el apartheid, y el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel", escribió el político en su perfil de X.

"¡Niéguense a ser conquistadores! ¡Resistan al maldito Gobierno!", ha añadido. "Me expulsaron de la sesión plenaria simplemente porque planteé la demanda más simple, una demanda con la que toda la comunidad internacional está de acuerdo: reconocer un Estado palestino", ha escrito por su parte Odeh. Acompañando su texto con una fotografía sosteniendo el mismo cartel que portaba Cassif, el político árabe apuntó: "Reconozcan esta simple realidad, aquí hay dos pueblos y nadie se mueve de aquí".

Tras detener durante instantes el discurso de Trump con sus gritos y ser expulsados por los equipos de seguridad, el magnate americano bromeó sobre lo sucedido. "Ha sido muy eficiente", comentó, despertando las risas de los otros parlamentarios.