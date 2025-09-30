Francisco Marhuenda, sobre un Estado palestino gobernado por Hamás: "¿Nosotros hubiéramos aceptado un Estado vasco gobernado por ETA?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se han reunido en la Casa Blanca y han anunciado un plan para la paz de Gaza fundamentado en 20 puntos, entre ellos la liberación de los rehenes, la desmilitarización de Hamás o que Israel ni ocupará ni anexará Gaza.

En la tertulia de 'Más de uno', el periodista Paco Marhuenda ha explicado que las propuestas del plan "son bastante sensatas". Recordando el discurso del rey Felipe VI en la ONU en el que atacó a Israel y le exigió "detener esta masacre", se ha preguntado: "¿El Rey quiere reconocer el Estado de Palestina? Sí claro, no le importa", si bien la clave es "siempre y cuando no esté gobernado por Hamás". En este momento ha hecho la comparación "irónicamente para que se entienda" que si "¿nosotros habríamos aceptado un País Vasco gobernado por ETA? No, evidentemente que no, ni de broma".

La "única opción posible" es que Estados Unidos lidere el plan

Asimismo, el periodista ha puesto el foco de todo esto en Irán, porque "de fondo hay una guerra muy importante entre los países árabes e Irán, que es el factor perturbador de toda la zona". Es por ello que la "voluntad" de Trump es clave en todo esto. "Lidera el país más importante, militar y económicamente del mundo", ha recordado. También es clave la reacción que tengan los países árabes moderados, porque este plan implica "recuperar Arabia Saudí, recuperar Egipto, recuperar el Plan de Abraham...".

Es un plan "complicado" y que va a "depender de la fuerza de Estados Unidos", porque la "única opción" posible es que Estados Unidos lidere este plan. Por el contrario, la Unión Europea no tiene nada que hacer, ya que "no tiene ni peso ni capacidad de influir a Irán", porque mientras el plan se lleva a cabo, "se está influyendo a Irán", ha reiterado.

Se puede hacer por las buenas o por las malas

De igual manera, Paco Marhuenda se ha preguntado si Hamás "estará dispuesto a aceptar la derrota, a abandonar el Gobierno de Gaza y a permitir una especie de protectorado". En el caso de que Hamás no acepte el plan, Trump avisó tras la reunión con Netanyahu que Estados Unidos "dará su total apoyo" a Israel para que continúe con su ofensiva. "Se puede hacer por las buenas o por las malas", advirtió.

El plazo que le ha dado la Trump a Hamás para liberar a los rehenes es de 72 horas. En ese mismo plazo, Israel liberará a los 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos tras los atentados de octubre de 2023. De igual manera, Estados Unidos también se compromete a garantizar el envío de toda la ayuda humanitaria necesaria a través de la ONU.