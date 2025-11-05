Francia inicia la suspensión temporal de Shein hasta que demuestre que cumple con la ley

El Gobierno francés ha iniciado este miércoles el procedimiento para suspender temporalmente la plataforma china de comercio electrónico Shein en el país, hasta que la empresa demuestre que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes. El equipo del ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, ha publicado en un comunicado oficial:

Por instrucciones del primer ministro, Sébastien Lecornu, el Gobierno suspende Shein temporalmente para que la plataforma demuestre a las autoridades que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes

El Ejecutivo revisará la situación en un plazo de 48 horas, mientras se analizan las medidas a tomar contra la compañía.

Escándalo por la venta de productos ilícitos

La decisión del Gobierno francés llega apenas dos horas después de que Shein abriera su primera tienda física en Francia, ubicada en la sexta planta de los grandes almacenes BHV de París, frente al Ayuntamiento y a pocos metros de la catedral de Notre-Dame. El espacio, de 1.200 metros cuadrados, había sido presentado como el gran desembarco de la marca en el mercado francés.

Sin embargo, la apertura coincidió con la polémica desatada por la venta en la plataforma de muñecas sexuales de aspecto infantil e hiperrealistas, que se ofrecían con descripciones de carácter pedo-pornográfico.

Ante la presión, Shein anunció pocas horas después la suspensión de la venta de productos ofrecidos por vendedores externos, alegando "preocupaciones suscitadas por ciertos anuncios de vendedores independientes".

La investigación judicial

La Fiscalía de París abrió esta semana una investigación contra Shein por "difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica". Pero no solo la plataforma Shein, la investigación también alcanza a otras plataformas de comercio electrónico, como AliExpress, Temu y Wish, por la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores"

El ministro de Economía, Roland Lescure, ya había advertido el pasado lunes que al Gobierno "no le temblará la mano" para prohibir las actividades de Shein si se demuestra que ha permitido contenidos o ventas ilícitas.

De hecho, un hombre fue detenido en Bouc-Bel-Air, cerca de Marsella, tras interceptarse un paquete con una muñeca sexual de apariencia infantil comprada en la plataforma.

Directivos de Shein deberán comparecer el próximo 18 de noviembre ante una comisión parlamentaria francesa que investiga cómo pudieron venderse productos ilícitos en el país. Mientras tanto, un grupo de diputados de diferentes partidos prepara una resolución europea contra la "moda rápida", instando a Bruselas y al Gobierno francés a adoptar una postura más firme frente a la compañía china.

Venta de armas prohibidas

Entre los impulsores se encuentra el diputado conservador Antoine Vermorel-Marques, del partido Los Republicanos, quien también anunció que denunciará ante la Fiscalía de París la venta de armas prohibidas, como machetes y puños americanos, encontradas en la plataforma.

"Se venden como un éxito de ventas en Shein... e incluso con descuento para Navidad. Eso ya es demasiado", escribió el parlamentario en redes sociales, recordando que la venta de estas armas está penada en Francia con hasta cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros.