Francia se enfrenta a su peor incendio desde 1949: 16.000 hectáreas quemadas y aún sin controlar

El incendio que asola el macizo de Corbières, próximo a la ciudad francesa de Narbona, y que ha arrasado más de 16.000 hectáreas, continúa sin estar controlado, pero su ritmo de progresión se ha reducido, por lo que el objetivo del amplísimo dispositivo que trabaja en su extinción es, al menos, fijarlo. Este es el peor fuego registrado en Francia desde 1949.

El responsable de los bomberos en el departamento de Aude, el coronel Christophe Magny, ha reiterado en una entrevista concedida a la radio 'France Info' que "el fuego continúa progresando", pero que su avance "se ha ralentizado".

Por tanto, Magny ha señalado que el "objetivo de la jornada" es el de fijar el fuego porque "sigue activo a esta hora" y cuenta con un perímetro de cerca de 90 kilómetros en los que hay varios focos sin controlar y que están situados en punto de difícil acceso.

Asimismo, el coronel ha detallado que en las labores deextinción trabajan casi 2.000 bomberos que se han desplazado hasta la zona y que en las próximas horas recibirán refuerzos que permitirán establecer relevos. Además, ha primera hora de la mañana ha comenzado a trabajar un avión bombardero de agua tipo Dash y se deben incorporar también dos hidroaviones Canadir.

Con todo, este es el peor incendio que ha sufrido el país galo desde 1949. A causa de él ha muerto una mujer que se negó a dejar su casa; han resultado heridos dos habitantes que vivían cerca del fuego y once bomberos, dos de ellos muy graves. A todos ellos hay que añadirles a otras tres personas que se dan por desaparecidas. Además de las 16.000 hectáreas de bosque y campo de cultivo, el fuego ha devorado 25 viviendas y 30 vehículos.