La Fiscalía pedirá la pena de muerte para el detenido por el asesinato de Charlie Kirk

La Fiscalía del condado de Utah ha anunciado este martes que solicitará la pena de muerte contra Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk durante un acto en Utah Valley University la semana pasada.

El fiscal del condado, Jeffrey Gray, confirmó en rueda de prensa que Robinson ha sido acusado formalmente de asesinato con agravantes, un cargo que en Utah contempla la pena capital. Además, enfrenta siete cargos en total, entre ellos obstrucción a la justicia, por haber intentado destruir pruebas, y manipulación de testigos, tras ordenar a su compañero de piso que eliminara mensajes.

Una decisión “independiente” del fiscal

Gray defendió que la decisión de pedir la pena de muerte se tomó “de forma independiente, basada únicamente en las pruebas y la naturaleza del crimen”. El fiscal calificó el asesinato como “una tragedia americana”, subrayando que Kirk fue asesinado “mientras ejercía uno de los derechos más sagrados de Estados Unidos”.

El asesinato de Kirk, cofundador y líder del movimiento estudiantil conservador Turning Point USA y aliado cercano de Donald Trump, ha desatado una fuerte condena contra la violencia política en todo el país. Aunque aún no se ha establecido un motivo oficial, desde el entorno de Kirk se le ha presentado como un mártir de la causa conservadora. El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que el acusado fue detenido el jueves en casa de sus padres, 420 kilómetros al suroeste de Orem, tras ser delatado por sus propios familiares.

Robinson era estudiante de tercer año en un programa de formación eléctrica en un colegio técnico estatal. El proceso judicial apenas comienza, pero la Fiscalía ya ha dejado claro que buscará la máxima pena. El tribunal deberá decidir si Robinson será juzgado con la posibilidad de enfrentarse a la pena capital, una medida que dependerá también de la postura final de la familia de Kirk.