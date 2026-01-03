"Por fin puedo volver a mi país": el pueblo venezolano celebra la detención de Maduro

"Esperé siete años, día tras día... Ahora puedo volver a mi país". Xiomara, como miles de venezolanos, celebra la detención de Nicolás Maduro que se ha producido en la madrugada de este sábado tras varios ataques de Estados Unidos a Venezuela.

"Venezuela lo necesita, no podemos solos", ha dicho en declaraciones a Onda Cero desde la Plaza del Sol (Madrid), lugar al que han asistido miles de venezolanos para festejar lo que significa la captura de Maduro para su país. "Es el mejor regalo que he recibido. Esperé siete años, día tras día. Ahora sí voy a poder volver a mi país".

En esa plaza también estaba Alejandro, quien ha admitido que no se creía la noticia. "No me lo podía creer. Al principio pensaba que todo eran fake news (...). Pegué un grito de la emoción, por fin se acabó esta pesadilla", dice a Onda Cero.

"Nos necesitan"

"Estamos aquí porque María Corina Machado y Edmundo González nos necesitan movilizados a los que estamos fuera". Tenemos la esperanza de que definitivamente el dictador de Venezuela sea juzgado como debe ser y que el país tome el rumbo de la libertad y de la libre expresión", ha expresado Mariana Gonzáles, que lleva 10 años residiendo en Madrid, en declaraciones a Europa Press.

En la concentración se han podido ver múltiples pancartas con diversos mensajes, principalmente de agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 'Gracias Trump por el milagro' o 'Trump, gracias por darnos libertad' han sido algunos de los mensajes portados en las pancartas.

El apoyo de PP y Vox

Tras el discurso del mandatario, que ha podido escucharse en Sol, han acudido algunas figuras políticas, como el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que ha afirmado que su partido representa a los españoles que están en contra del régimen de Nicolás Maduro, mientras que el PSOE de Pedro Sánchez representa a los españoles que quieren "la permanencia del régimen" que instauró Hugo Chávez y les ha acusado de "escudar esa satrapía".

De los Santos reconoce que la caída de un dictador es motivo de felicitación porque "que un sátrapa deje de abusar de los ciudadanos es algo por lo que cualquier demócrata debería sentirse orgulloso" y ha exigido al Gobierno de España que "de una vez por todas, reconozca esa victoria", reconozca que Edmundo González es el único presidente electo de Venezuela y, aunque sea tarde, dé la enhorabuena a María Corina Machado por ese Premio Nobel de la Paz".

También se ha pronunciado el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, que ha calificado a Maduro de "narcodictador", y ha reclamado al Gobierno de España que rompa "todas las relaciones que aún mantiene" con la "narcodictadura" de Venezuela.