"El fin del mundo tal y como lo conocemos": el preocupante mensaje de Polonia sobre un posible ataque de EEUU en Groenlandia

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha confirmado que Polonia no va a enviar soldados a Groenlandia al mismo tiempo que ha advertido que "un ataque de Donald Trump sería el fin del mundo tal y como lo conocemos", en referencia a las declaraciones del presidente estadounidense, que ha asegurado que la isla es "vital" para la seguridad de Estados Unidos.

Trump, tras los ataques sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, no ha dejado de lanzar advertencias hacia otros países, como México, Cuba y hacia la isla de Groenlandia, que siempre ha estado en su punto de mira, a nivel estratégico de seguridad, por las supuestas amenazas de China y Rusia. Por eso, Tusk ha avisado de que "un intento de control por parte de un Estado miembro de la OTAN a otro Estado miembro de la OTAN sería un desastre político".

Un desastre político

Tal y como ha recordado el primer ministro polaco, la OTAN se creó con el objetivo de frenar "las fuerzas malignas" asociadas al terror comunista u "otras formas de agresión", por eso un ataque por parte de Estados Unidos no sería adecuado. Aun así, Tusk ha manifestado que van a hacer todo lo posible para garantizar que Europa permanezca "unida" en esta cuestión.

Estas declaraciones llegan tras la reunión entre los ministros de Exteriores de Dinamarca, Groenlandia y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. Ambos países reiteraron un "desacuerdo fundamental" con Washington y calificaron de "totalmente inaceptables" las amenazas de Donald Trump.

Teniendo en cuenta este clima de tensión, varios países han anunciado el envío de tropas a la isla. Concretamente, se trata de una misión de reconocimiento inscrita en un ejercicio militar danés llamado 'Operación Resistencia Ártica'. Por el momento están participando Francia, Suecia, Alemania y Noruega. El último país en sumarse ha sido Francia, que ha señalado la "responsabilidad particular" de Europa en Groenlandia.

España no descarta enviar tropas a Groenlandia

España, por su parte, no descarta participar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha puntualizado que el ejercicio consiste en "reforzar la vigilancia" en Groenlandia, ha señalado en su comparecencia en el Congreso que a lo largo de estos días van a ver "cómo avanza todo" para tomar decisiones.

De igual manera, ha asegurado que España está "permanentemente de acuerdo" con el resto de aliados, aunque ha pedido "prudencia, discreción y no precipitar acontecimientos". Sobre si un eventual ataque de EE. UU. a Groenlandia supondría el final de la OTAN, lo ha descartado. "Es inaceptable y gravísimo, pero no creo que estemos en ese supuesto", ha concluido.