Las familias de los rehenes celebran el acuerdo con Hamás y piden a Netanyahu que no se retrase en aprobarlo

La principal organización de familiares de rehenes israelíes ha celebrado este miércoles la firma por parte de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de la primera fase del plan de Estados Unidos para la Franja de Gaza, y ha pedido a su primer ministro, Benjamin Netanyahu, que no se retrase en aprobarlo para evitar "graves consecuencias para los rehenes y los soldados".

"El Foro de Familias de Rehenes (y Desaparecidos) celebra la firma de este acuerdo, diseñado para traer a casa a todos los rehenes: los vivos para su rehabilitación con sus familias y los fallecidos para un entierro digno en su patria", ha afirmado en la red social X, donde ha señalado que, aun así, su "lucha no ha terminado y no terminará hasta que regrese el último rehén".

El grupo ha querido manifestar también "su profunda gratitud al presidente (estadounidense, Donald) Trump y a su equipo por el liderazgo y la determinación que llevaron a este avance histórico".

"Reunirse de inmediato para aprobar el acuerdo"

En este sentido, ha instado al Gobierno israelí a "reunirse de inmediato para aprobar el acuerdo", mientras que el primer ministro ha anunciado que convocará este jueves, 9 de octubre, a su Ejecutivo para la firma del mismo. "Cualquier retraso podría tener graves consecuencias para los rehenes y los soldados", ha advertido, citando la presencia de "48 rehenes retenidos por Hamás".

"Nuestra obligación moral y nacional es traerlos a casa a todos, tanto a los vivos como a los fallecidos. Su regreso es esencial para la sanación y la recuperación de la sociedad israelí en su conjunto", ha alegado el foro. "No descansaremos hasta que el último rehén regrese a casa", ha concluido.

Poco después de que se haya pronunciado esta organización, Donald Trump ha afirmado que los rehenes en manos de Hamás serán liberados "probablemente" el próximo lunes, 13 de octubre.

El plan de 20 puntos de Trump incluye la entrega de todos los rehenes vivos y muertos por parte de Hamás en las 72 horas después de que Israel acepte públicamente el acuerdo. A cambio, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena preso a cadena perpetua y más de 1.700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023, incluidos todas las mujeres y niños detenidos en este contexto. Asimismo, por cada rehén israelí cuyo cuerpo sea entregado, Israel entregará los restos de 15 gazatíes fallecidos.

Trump anuncia el acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.

Trump dijo en su cuenta oficial de la red social Truth que esto significa que "Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna" y que "TODOS los rehenes serán liberados muy pronto".

"¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!", sentenció el mandatario en su anuncio y concluyó agradeciendo a los mediadores Qatar, Egipto y Turquía que trabajaron en las negociaciones en El Cairo para hacer realidad "un evento histórico y sin precedentes ¡BENDITOS SEAN LOS PACIFICADORES!".

"Todas las partes serán tratadas de manera justa", añadió Trump, que este miércoles adelantó que las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel estaban avanzando a buen ritmo y que esperaba viajar a Oriente Medio por este motivo el fin de semana.