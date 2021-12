Extirpan un tumor de 30 kilos causado por una enfermedad genética

Una joven brasileña se ha sometido a una importante intervención quirúrgica donde el equipo médico le ha extirpado 30 kilos de un tumor causado por una enfermedad genética.

La historia de Karina Rodini

Karina Rodini padece una enfermedad genética que le ha ocasionado la aparición de un tumor que llegó a pesar 40 kilos. Y es que, cuando Karina tenía dos años, el equipo médico de su localidad natal le diagnosticó neurofibromatosis: un trastorno genético del sistema nervioso que le causa la constante aparición de tumores no cancerígenos en su organismo, aunque hasta la fecha nunca antes se le habían desarrollado tanto.

Desde pequeña, Karina había tenido una mancha en uno de sus muslos, pero cuando cumplió los doce años esta comenzó a crecer y a cambiar de color. Así, la mancha se convirtió en un tumor de 9 kilos alojado en su útero que hubieron de extirparle para evitar complicaciones, pero la enfermedad continuó avanzando hasta dañar su estado de salud.

El poder de las redes sociales

Los médicos no consiguieron controlar la enfermedad pese a las diez operaciones que le practicaron entre los años 2012 y 2018 y, finalmente, la joven decidió contar su historia en las redes sociales para encontrar ayuda.

"Vivo en Brasil y no hay un médico especializado para ayudarme", expuso Karina en su perfil de GoFundMe apuntando que cada dos o tres años debe someterse a una operación en la que le extraen un kilo de tumor. Sin embargo, prosiguió la joven, "se está haciendo más grande y no puedo encontrar ningún pantalón que me quede bien; se está volviendo demasiado pesado y ni siquiera puedo hacer cosas simples como caminar, sentarme o levantarme".

Gracias a las redes sociales, encontró a un médico estadounidense que se interesó por su caso. Este le realizó una cirugía con la que consiguieron extraerle 30 de los 40 kilos de tumor. La operación duró 12 horas e intervinieron un cirujano plástico, un dermatólogo, un genetista, un cardiólogo, un ortopedista y un oftalmólogo.

"La necesidad de recuperar calidad de vida me hizo tomar valor, exponer mi problema en las redes sociales", contó la joven a varios medios locales.