Un experto en transportes explica cómo funcionan los trenes antiguos como el funicular de Lisboa

Alrededor de 15 personas han muerto después de que el funicular de la Gloria en Lisboa, Portugal, descarrilara y se estrellara el miércoles.

Los servicios de emergencia también han confirmado que más de 18 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, en la tragedia, que ocurrió al inicio de la hora punta de la tarde.

Este accidente sigue a otro siniestro, en la misma línea, en mayo de 2018, cuando uno de los coches descarriló debido a fallos en el mantenimiento de sus ruedas. Nadie murió en aquel incidente.

La causa exacta del accidente aún no se conoce. Testigos informaron que el tranvía amarillo y blanco parecía fuera de control mientras bajaba la colina a gran velocidad, antes de descarrilar al tomar una curva y chocar contra un edificio. Las fotos del lugar muestran un montón retorcido de cables y acero.

Estos sistemas de transporte similares a teleféricos son raras reliquias del siglo XIX, que solo se encuentran en unos pocos lugares muy empinados del mundo. Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Y por qué siguen en uso?

¿Cómo funcionan los funiculares?

Los trenes y tranvías normalmente solo funcionan en terreno llano. Esto se debe a que sus ruedas de acero no logran suficiente tracción en rieles de acero en colinas empinadas. Como solución, los ingenieros ferroviarios suelen construir túneles a través de laderas escarpadas.

Sin embargo, los funiculares pueden subir colinas muy empinadas.

Normalmente cuentan con dos coches contrapesados que están unidos por un cable de arrastre.

A medida que un coche desciende, ayuda a tirar del coche ascendente hacia arriba por la colina. El peso del coche ascendente también evita que el descendente se descontrole. Algunos ahora tienen motores eléctricos para ayudar a impulsarlos y algunos pueden activar una transmisión mecánica unidireccional solo para las pendientes más pronunciadas.

Aunque los sistemas de funicular suelen ser bastante lentos y ruidosos, todavía son populares tanto entre turistas como entre residentes en los lugares donde existen.

¿Dónde se encuentran?

La línea del funicular de la Gloria en Lisboa se inauguró en 1885. Es una de las tres líneas de funicular de Lisboa y conecta el centro de la ciudad con el Bairro Alto (Barrio Alto).

Pero hay otros ejemplos de estas reliquias de transporte en todo el mundo.

Suiza tiene varios funiculares. El más notable es el Stoosbahn, el funicular más empinado del mundo. Cubre un ascenso total de unos 744 metros, alcanzando una pendiente de 47 grados. Es un viaje turístico muy popular.

En Hong Kong, el Peak Tram es un funicular que opera desde 1888 y lleva a las personas cerca de la cima de la Isla de Hong Kong.

El año pasado también hubo discusiones sobre la instalación de un nuevo sistema de funicular en las Montañas Azules en Nueva Gales del Sur, Australia, que viajaría a 14 metros por segundo.

[[LINK:EXTERNO|||https://images.theconversation.com/files/689101/original/file-20250904-56-jmd7n1.jpg?ixlib=rb-4.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip||| ]] El Stoosbahn en Suiza es el funicular más empinado del mundo. Stéphane Gottraux/Wikipedia, CC BY

El auge de los tranvías sin rieles

Los funiculares aún cumplen una función para quienes viven en —o visitan— zonas empinadas donde se encuentran. Sin embargo, la tecnología más reciente permite que las formas convencionales de transporte ferroviario estén mucho menos limitadas para subir y bajar colinas.

Por ejemplo, los tranvías sin rieles son una especie de combinación entre tranvía y autobús. Utilizan GPS y sensores digitales para moverse con precisión a lo largo de una vía invisible y tienen ruedas de goma, lo que les permite ascender pendientes de hasta un 15%. Sin embargo, aún no se han construido para colinas más empinadas.

He disfrutado viajando en este tipo de funiculares en varias ciudades con colinas, pero este accidente probablemente le reste atractivo a la experiencia turística. Ya es hora de que tengamos una opción del siglo XXI que sea claramente más segura.

Peter Newman, Profesor de Sostenibilidad, Curtin University

Este artículo se republica de The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lee el artículo original.