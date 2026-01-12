El éxito de Trump en Venezuela, en manos del Gobierno de Delcy: el papel clave de la presidenta para garantizar la inversión petrolera

Más de una semana después del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el Gobierno de Delcy Rodríguez se va acomodando a la situación. Parece que el régimen ya ha entendido que la única forma de mantener el poder y los beneficios derivados de ello es cooperar con Estados Unidos, de ahí el cambio en la retórica que se está viendo en los últimos días.

Tal y como analizan desde 'El Orden Mundial', a nivel interno se ha intentado mantener la idea de la revolución bolivariana, pero se están tendiendo puentes de una manera que nunca antes se había visto. ¿El motivo? La captura de Maduro lanzó un mensaje muy duro contra toda la organización del régimen venezolano: "Si lo hemos hecho con él, lo podemos hacer con vosotros posteriormente".

Lo que está claro, es que el Gobierno se está intentando reorganizar a nivel interno a pesar de las tensiones que hay entre los distintos focos de poder. Los hermanos Rodríguez están apostando por tender esos puentes y agradar a Donald Trump, ya que saben que es la garantía para mantenerse en el Gobierno: "El objetivo es ganar tiempo a la espera de que a Trump le cambie el foco de interés o de que haya unas elecciones y Trump desaparezca", explican los expertos.

El papel fundamental que juega Delcy ante el escepticismo de las petroleras

A pesar de que la presidenta de Venezuela está dejando hacer a Washington en materia de petróleo -porque sabe que esta sigue siendo la prioridad para Donald Trump-, el hecho es que Delcy Rodríguez también juega un papel fundamental en el éxito o fracaso del plan del presidente estadounidense para Venezuela.

Este viernes, el mandatario se reunió con las empresas petroleras para pedirles que invirtieran su dinero en Venezuela: "Las compañías estadounidenses van a invertir al menos en Venezuela. Necesitan la protección y seguridad del Gobierno para que cuando gasten todo ese dinero, esté disponible y puedan recuperarlo. El plan es invertir cerca de 100.000 millones para reconstruir la capacidad de la infraestructura".

"Es imposible invertir"

Donald Trump hizo esta declaración haciendo énfasis en que se necesita la garantía del Gobierno. ¿Por qué? Por el escepticismo que tienen las empresas inversoras. El CEO de ExxonMobil, Darren Woods, dijo que ahora mismo no se podía invertir en Venezuela por el riesgo que ello suponía. No se les olvidan las pérdidas millonarias que registraron cuando Hugo Chávez decidió nacionalizar el sector hace casi 20 años. Por ello, no quieren meter su dinero para que varios años después, cambie la situación política y se queden sin él.

De ahí que pidan una serie de garantías a Donald Trump y que este se las quiera dar, ya que al final necesita que todas las empresas petroleras se sumen "al caballo ganador" que es la intervención en Venezuela. El presidente habló de "total seguridad", pero es cierto que no dio detalles ni se comprometió a aportar recursos federales.

El futuro de Venezuela

Entonces, ¿qué veremos en un futuro? Eduardo Saldaña y Fernando Arancón explican que, lo más probable, es que el mercado venezolano, apoyado por Delcy y el Gobierno bolivariano, se vaya abriendo a las empresas petroleras y que, además, el Gobierno Federal de Estados Unidos garantice las inversiones para que tanto estas petroleras como los bancos que les prestan el dinero, no tengan miedo a que cualquier cambio o inestabilidad en el país vaya a poner en riesgo la inversión.

Estados Unidos ingresará el dinero de la venta del crudo venezolano en bancos americanos para forzar esa garantía de inversión y que las empresas pierdan el miedo a meter su dinero en Venezuela: "Es como el acuerdo de Tierras Raras con Ucrania, ahí se hizo el mismo modelo. Entran las empresas, explotan los recursos, el beneficio que saquen irá a un fondo que servirá para reconstruir el país. Se trata de generar una especie de economía circular en la que las empresas estadounidenses de distintos sectores pueden estar lucrándose, desde las que extraen hasta las que reconstruyen el país".

Porque la idea es que las empresas compren a Venezuela, pero paguen a Estados Unidos, que luego revertirá el dinero en Venezuela: "Te construyen una autopista o vía de tren, pero lo hace una empresa estadounidense, no una venezolana y mucho menos una China. Quizás en el futuro, Estados Unidos reconstruya el país, pero será a través de su negocio".