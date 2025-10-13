Eurovisión cancela la votación prevista para noviembre sobre la participación de Israel

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), encargada de organizar el Festival de Eurovisión, ha suspendido la votación sobre la decisión de la permanencia de Israel en el concurso, que se iba a celebrar en noviembre. Una decisión que tiene lugar después de que este lunes se haya firmado el acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Según ha adelantado el diario austriaco 'Der Standard', la decisión final sobre la participación de Israel será aplazada hasta la asamblea general del 4 y 5 de diciembre, donde tendrá lugar "un debate abierto". De acuerdo con el citado medio, el Consejo Ejecutivo de la Unión Europea ha señalado que "existe una clara necesidad de organizar un debate abierto y personal entre sus miembros sobre la participación en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026".

Votación prevista en noviembre

El pasado 25 de septiembre, la UER anunció la convocatoria de una asamblea extraordinaria en noviembre para que las televisiones públicas que la componen votaran si Israel participa o no en la edición de 2026, ante la oposición de varios miembros, entre ellos la española RTVE, debido a la ofensiva israelí en Gaza.

Hasta ese momento, la UER había sostenido que no se iba a tomar ninguna decisión hasta diciembre, cuando finaliza el plazo de las televisiones para confirmar sus participaciones, posición a la que ha vuelto, según este último anuncio.

Alemania, a favor de Israel

El último país en posicionarse ha sido Alemania, ya que el pasado 6 de octubre el canciller, Friedrich Merz, declaró que una potencial exclusión de Israel de Eurovisión supondría un escándalo y que sería partidario de que Alemania se retirase del concurso en este caso.

Otros países que se han manifestado a favor de la exclusión de Israel, además de España, son Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia.