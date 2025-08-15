Europa en vilo: Trump y Putin se reúnen para buscar la paz definitiva en Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladímir Putin, se reúnen este viernes en Alaska con la clara intención de poner fin a la invasión de Ucrania, que cumple ya más de tres años, aunque son algo más de once desde que comenzasen los disturbios en Lugansk y Donetsk.

El magnate norteamericano ya ha advertido de las "severas consecuencias" que esperan a Rusia si no se halla una solución y ha reiterado que su objetivo es "poner fin a la guerra". Además, ha asegurado que "si la primera -reunión- sale bien, tendremos una segunda reunión rápida", en la que sí que estaría presente el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

De hecho, como gesto de buena voluntad, el líder republicano ha ordenado el levantamiento de las sanciones a Rusia de manera provisional. Concretamente, la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha expresado que la autorización estará vigente hasta las 00:01 horas del 20 de agosto, aunque "no autoriza el desbloqueo o liberación de cualquier propiedad bloqueada o inmovilizada", ni el resto de transacciones restringidas por otra orden ejecutiva.

Asimismo, Trump ha informado a distinguidos líderes europeos de cuáles son los aspectos más acuciantes de la reunión, que serán a los que de prioridad. Estos no pasan por la renuncia de Ucrania a los territorios anexionados por Rusia. Sí, que tendrán especial relevancia el alto el fuego, las garantías de seguridad para el país ucraniano y la posible aplicación de sanciones secundarias.

¿Quiénes forman parte de la delegación rusa que viaja a Alaska?

El presidente Putin no estará solo en Alaska, con él se han desplazado tres ministros y dos asesores del jefe del Kremlin, tal y como han informado medios rusos. Uno de los más reconocibles es el titular de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien ostenta el cargo desde 2004 y que ha mediado en todos los conflictos internacionales que ha tenido el país en los últimos veinte años.

También estará presente el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, quien asumió la responsabilidad en 2011, cuando sustituyó a Alexéi Kudrin. A ambos les acompañará el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, que ascendió al puesto en 2024, cuando relevó a Serguéi Shoigú, dando pie a una oleada de detenciones de altos mandos militares por casos de corrupción, que, en su mayoría, se produjeron antes del inicio de la invasión.

Por último, cierran la delegación el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev, y el asesor residencial Yuri Ushakov. Dmítriev es uno de los negociadores con Estados Unidos de más peso en los últimos años, de hecho, es exbanquero de Goldman Sachs y ha estado vinculado a la trama de injerencia rusa en las elecciones de 2016. Por su parte, Ushakov fue durante diez años embajador en Estados Unidos.

¿Cuántas veces se han reunido Putin y Trump?

Además de las distintas llamadas telefónicas, los dos presidentes se han reunido hasta en tres ocasiones. Dos de ellas fueron encuentros formales, como el de Hamburgo en 2017 y el de Osaka en 2019. Mientras que la Cumbre del G20 en Helsinki de 2018 fue el primer encuentro bilateral entre ambos.

La reunión en la ciudad alemana se produjo también en el marco de la Cumbre del G20, en ella se firmó una tregua en Siria, así como la apertura de un canal de comunicación para discutir sobre Ucrania.

El segundo encuentro, que se produjo en la capital finlandesa, fue la primera cumbre bilateral entre ambos líderes y estuvo marcada por la discusión sobre la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016, un tema que ya había estado presente en la anterior cita. Igualmente, Ucrania y Siria fueron los otros caballos de batalla entre los mandatarios.

La última vez que se vieron fue en Japón, en 2019, ocasión que sirvió para suavizar las relaciones entre ambas partes y los discursos de los aliados de EEUU. Ha sido la única reunión presencial celebrada después de que el fiscal especial que investigaba la injerencia rusa en las elecciones de 2016, Robert Mueller, concluyera que no hubo una conspiración entre la campaña de Trump y Moscú.

La importancia de Alaska

La base militar Elmendorf-Richardson, situada en Alaska, es el enclave elegido para que tenga lugar la reunión. No es casualidad que se celebre en este estado, puesto que hasta 1867 fue propiedad del Imperio ruso. Por tanto, es un símbolo de la diplomacia de ambos países.

En aquel entonces, Rusia se encontraba en una complicada situación económica y temía que el Imperio británico pudiese hacerse con el control del territorio sin apenas oposición y, sobre todo, quedarse sin una posible compensación económica. Por tanto, como los zares habían sido aliados del bando de la Unión durante la guerra civil estadounidense, pactaron un precio de 7.200.000 dólares.

La posterior anexión le permitió a los Estados Unidos arrebatarle el control a Canadá de una localización de más de 1.500 kilómetros cuadrados, situada estratégicamente para llevar a cabo operaciones científicas, energéticas y militares.