Europa responde a los nuevos aranceles de Trump: "La UE será siempre firme en la defensa del derecho internacional"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó este sábado que coordina una "respuesta conjunta" de los Veintisiete frente a los aranceles anunciados por el líder estadounidense, Donald Trump, contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla.

Según ha informado Reuters, los embajadores de los 27 países de la UE se reunirán este domingo en una sesión de emergencia para abordar la situación en clave internacional. Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria semestral de la UE, informó a última hora del sábado de que había convocado la reunión para el domingo. Según fuentes diplomáticas, el encuentro está previsto que comience a las 17.00 horas (16.00 GMT).

Defensa del derecho internacional

"La UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE", señaló Costa en una rueda de prensa con motivo de la firma del acuerdo comercial con el Mercosur.

El jefe del Consejo Europeo se pronunció así ante el anuncio de Trump de imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10% a todos los productos de los países europeos que han enviado tropas a Groenlandia, en un intento por reforzar la seguridad y contener los deseos expansionistas del dirigente republicano.

En sus redes sociales, el líder de Estados Unidos dijo además que subirá esos aranceles hasta un 25% en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo para la "compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Las nuevas posibles víctimas de los aranceles de Trump, una herramienta que ya utilizó con motivaciones políticas contra otros países como Brasil o India, serían tanto de la UE como de fuera del bloque comunitario: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Preguntado sobre el asunto, Costa quiso destacar que él y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han vivido en Asunción un momento "histórico y muy importante" al crear la mayor zona de libre comercio del mundo. "Lo que es fundamental es defender siempre el derecho internacional, sea donde sea. Si Rusia invade Ucrania, tenemos que levantarnos para defender la integridad territorial y la soberanía en Ucrania. Si los derechos humanos son violados en Venezuela, nos debemos levantar para defender los derechos humanos en Venezuela", defendió.