Europa multa a Google y Trump amenaza con represalias: "Me veré obligado a iniciar un procedimiento para anular las injustas sanciones"

La Comisión Europea ha interpuesto una multa por valor de 2.950 millones de euros a Google por cometer abuso de posición dominante en la publicidad en línea, puesto que benefició sus propios servicios antes que los de sus competidores. Asimismo, ha establecido un periodo de 60 días para acabar con estas prácticas. Cuando se ha conocido la noticia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado Truth Social para advertir de que "si ocurre, me veré obligado a iniciar un procedimiento de la Sección 301 para anular las injustas sanciones impuestas a estas empresas estadounidenses contribuyentes".

De acuerdo con los datos publicados en el comunicado de la CE en la que se informa de la noticia, esta es la segunda multa más alta de la historia del organismo europeo en materia de abusos monopolísticos. Lo más llamativo es que la que supera a esta multa, también se le impuso a Google, que tuvo que pagar más de 4.000 millones de euros por romper las normas comunitarias de competencia a través de Android.

Según informa la 'Agencia EFE', la Comisión tenía previsto hacer el anuncio de la multa a principios de esta semana, sin embargo, el proceso fue frenado tras la irrupción del comisario de Comercio, Maros Sefcovic, encargado de las negociaciones con Estados Unidos durante la guerra arancelaria.

Esta sanción se ha anunciado pocos días después de que un magistrado de los Estados Unidos haya permitido a la empresa tecnológica conservar su archiconocido buscador 'Chrome', a pesar de que le ha prohibido firmar cualquier contrato de exclusividad que fuerce a los usuarios a utilizar de forma obligatoria el buscador.

Instan a Google a terminar con el favorecimiento a sus servicios

Por otra parte, desde Bruselas, además del pago de la multa, se reclama a Google que acabe con los tratos de favor hacia sus servicios de tecnología publicitaria y que tome "medidas para erradicar sus conflictos de interés inherentes a lo largo de la cadena de suministros de tecnología publicitaria o 'adtech'".

"La decisión muestra que Google abusó de su posición dominante en 'adtech' perjudicando a editores, anunciantes y consumidores. Este comportamiento es ilegal bajo las normas de competencia de la UE y Google debe ahora presentar correcciones serias para atajar sus conflictos de interés", ha suscrito la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, quien lidera la cartera de Competencia.

Del mismo modo, Ribera ha advertido de que no le temblará el pulso y "no dudará en imponer" correctivos "serios" a Google si persiste en sus prácticas después de los 60 días que le ha marcado de plazo. No obstante, ha comunicado que está dispuesta a "escuchar y analizar la propuesta" que emita la tecnológica. "Solo la desinversión por parte de Google de parte de sus servicios solucionaría los conflictos de interés", ha añadido.

Google promete un recurso

Con todo, la empresa tecnológica ha anunciado que recurrirá este fallo de la Justicia europea, como ya ha ocurrido en hasta tres ocasiones anteriores. Por su parte, la vicepresidenta y directora global de Asuntos Regulatorios de la compañía, Lee-Anne Mulholland, ha expresado en un comunicado que "imponen una multa injustificada y requiere cesiones que dañarán a miles de empresas europeas al dificultarles ganar dinero".

Además, la vicepresidenta ha reivindicado que "no hay nada anticompetitivo en brindar servicios a compradores y vendedores de publicidad y existen más alternativas a nuestros servicios que nunca".

Trump amenaza con represalias

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social, Truth Social, ha compartido un comentario en el que ha condenado enérgicamente la decisión tomada por la Comisión Europea: "Europa impuso hoy una multa de 3.500 millones de dólares a otra gran empresa estadounidense, Google, apropiándose de fondos que, de otro modo, se destinarían a inversiones y empleos estadounidenses". "Mi Administración NO permitirá que estas acciones discriminatorias se mantengan", ha agregado.

"Esto se suma a las numerosas multas e impuestos que se han impuesto contra Google y, en particular, contra otras empresas tecnológicas estadounidenses. ¡Es una injusticia que el contribuyente estadounidense no tolerará! Como ya he dicho, Apple, por ejemplo, se vio obligada a pagar una multa de 17.000 millones de dólares que, en mi opinión, no debería haberse aplicado", ha recordado el líder republicano.

"¡Deberían recuperar su dinero!", ha indicado Trump al tiempo que ha remarcado que "no podemos permitir que esto le suceda a la brillante e inaudita creatividad estadounidense", por tanto, "si ocurre, me veré obligado a iniciar un procedimiento de la Sección 301 para anular las injustas sanciones impuestas a estas empresas estadounidenses contribuyentes".