La Eurocámara apoya la propuesta de Von der Leyen de suspender el acuerdo comercial con Israel

El Parlamento Europeo ha aprobado la resolución que respalda las propuestas que Ursula von der Leyen lanzó este miércoles para suspender la parte comercial del Acuerdo de Asociación con Israel, y frenar la ayuda bilateral que recibe de la Unión Europea. Sin embargo, los eurodiputados no lograron ponerse de acuerdo para calificar el asedio israelí en Gaza como un genocidio, a pesar de los intentos de las fuerzas progresistas.

El texto, de carácter no vinculante, fue aprobado con 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones. El proceso de negociación duró casi tres días, durante los cuales el Partido Popular Europeo (PPE) llegó a distanciarse de la propuesta original, a la que su propio negociador, Antonio López Istúriz, había contribuido junto a socialdemócratas, verdes e izquierda.

El impulso decisivo para el consenso llegó tras el discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Debate sobre el Estado de la Unión. Von der Leyen propuso suspender parcialmente el acuerdo de asociación, sancionar a ministros israelíes extremistas y colonos violentos, y frenar la ayuda bilateral a Israel. Según fuentes del PPE, algunos miembros, incluida la CDU alemana, no estaban al tanto de la propuesta hasta que se anunció, y solo entonces decidieron volver a las negociaciones para alinear la posición del grupo con la de la presidenta.

De las más de 50 enmiendas iniciales, muchas se retiraron y otras, especialmente las que mencionaban genocidio, fueron rechazadas. El PPE logró suavizar algunos puntos del texto, eliminando referencias directas a Israel en las operaciones militares en Gaza y eliminando declaraciones sobre la provocación de la hambruna o acusaciones de acciones genocidas por parte de ministros israelíes. El término "genocidio" solo aparece en la exposición de hechos presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia sobre la Franja de Gaza.

Contenido de la resolución

La resolución expresa preocupación por la "situación humanitaria catastrófica" en Gaza, insta a proteger y facilitar la distribución de ayuda humanitaria, pide un alto el fuego inmediato y permanente, y reclama la liberación de todos los rehenes. Al mismo tiempo, condena los crímenes cometidos por Hamás contra Israel.

Esta resolución es la primera del Parlamento Europeo sobre la situación en Gaza en más de un año de legislatura.