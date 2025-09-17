Estos trabajadores han perdido su empleo por publicaciones sobre Charlie Kirk

El asesinato del activista pro Trump Charlie Kirk ha generado un terremoto político y social en los Estados Unidos. Por un parte, el Gobierno presiona para que el asesino, Tyler Robinson, sea condenado a pena de muerte. Mientras que la sociedad se divide entre los que respetan la muerte, pese a sus ideas, y los que no lo hacen. Estos hechos han dado pie a un hondo debate, puesto que algunos de los primeros están perdiendo sus empleos por el hecho de expresar su opinión.

Profesores

Este es el caso de un profesor de Carolina del Sur que ha sido despedido después de publicar en sus redes sociales: "Estados Unidos se hizo más grande hoy", tras el asesinato, según ha informado un medio local que pertenece a Fox. Estas palabras fueron recogidas por la representante del estado, Nancy Mace, quien publicó un mensaje en su perfil de X en el que animaba al cese: "Escuelas del condado de Greenville, creemos que es posible que tengan que dar algunas explicaciones".

Sin embargo, este profesor no ha sido el único en enfrentarse a medidas disciplinarias, puesto que cuatro docentes en el estado de Massachusetts, otros cuatro en el de Nueva York y tres en el de Atlanta también lo han hecho, según ha informado la cadena NBC News.

Tampoco se han escapado los profesores de universidad, de hecho, la senadora Marsha Blackburn instó al despido de un docente de la Universidad Estatal de Middle Tennesse, quien había escrito en redes sociales que tenía "Cero simpatía" por Charlie Kirk. Por su parte, el centro educativo anunció que el despido se había llevado a cabo "con efecto inmediato".

Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles se ha opuesto a este tipo de "campañas de intimidación" y "acoso selectivo" ejercidas contra profesores, que tan solo han realizado "declaraciones políticas a título personal".

Deportistas, aerolíneas, restaurantes y abogados

El asesinato de Kirk y las posteriores reacciones en redes sociales, también han acarreado consecuencias en otros sectores profesionales como el del deporte, la hostelería, las aerolíneas o la abogacía. Estos son los casos del restaurante Freddy's Frozen Custard & Steakburgers, el equipo de fútbol americano Carolina Panthers y el bufete de abogados Perkins Coie, los cuales han despedido a trabajadores por 'postear' su opinión.

Del mismo modo y, según han reportado distintos medios, lo mismo ha ocurrido en American Airlines, United Airlines y Delta Air Lines. Esta decisión ha contado con el respaldo del Secretario de Transportes de Donald Trump, Sean Duffy.

También se ha subido al carro la empresa de venta de material de oficina ODP Corporation, que ha cesado a un trabajador que se negó a imprimir un cartel con la imagen de Kirk para una vigilia.

Medios de comunicación y cómics

Por último, el mundo de la información y el entretenimiento también se ha visto afectado. Tanto es así que la exredactora de opinión del Washington Post Karen Attiah ha asegurado que le habían echado del periódico por haber realizado comentarios "en contra de la violencia política, los dobles estándares radicales y la apatía de Estados Unidos hacia las armas".

"Los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que luego conducen a acciones de odio", señaló el analista de MSNBC Matthew Dowd, quien fue despedido de forma fulminante después de sus palabras. A propósito, la presidenta del medio, Rebecca Kutler, pidió disculpas por estas argumentaciones que calificó como "inapropiados, insensibles e inaceptables".

No fue un despido, pero sí una cancelación, lo que le sucedió a Gretchen Felker-Martin, autora de los libros "Red Hood", editados por DC Comics, quien pudo comprobar como sus libros dejaban de publicarse después de sus comentarios en redes sociales. "Las publicaciones o comentarios públicos que puedan considerarse como una promoción de la hostilidad o la violencia son incompatibles con los estándares de conducta de DC", argumentó la compañía.