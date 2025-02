Estas son las posibles reacciones de México, China y Canadá a los aranceles de Trump

Continúa la incertidumbre por las amenazas de Donald Trump a implantar aranceles a cualquier producto que no esté fabricado o manufacturado dentro de las fronteras de Estados Unidos. El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha impuesto aranceles del 25% a productos estadounidenses como respuesta a los tipos impositivos del mismo porcentaje que Donald Trump les aplicó. México, en palabras de su Presidenta, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que también estaban preparados para las imposiciones de Trump y que responderían.

En la misma línea se muestran otros grandes socios comerciales de Estados Unidos, como los países de la Unión Europea y China, quiénes también castigarán duramente a Estados Unidos si se les aplican los aranceles anunciados por Trump.

El presidente de norteamericano anunció durante su investidura como 47º jefe de estado de los Estados Unidos que aplicaría aranceles a todos los productos que no se fabricaran dentro de sus fronteras. Trump dijo que estos aranceles serían del 100% para los países de los llamados BRICS (la sociedad comercial que forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y del 25% para el resto de sus socios comerciales. La pasada semana, el presidente de Estados Unidos ya anunció la aplicación de los aranceles del 25% a países como Canadá y México, rebajando al 10% los pensados para China. De hecho, Trump aplicó esta medida tras culpar a dichos países de, según él, contribuir a la entrada de inmigrantes ilegales y fentanilo en Estados Unidos.

También estuvo amenazado Colombia, especialmente después de que su presidente, Gustavo Petro, se negase a aceptar a los inmigrantes irregulares deportados por Trump que fueron mandados a tierras cafeteras. El presidente de Estados Unidos anunció aranceles del 25% cuando Petro se negó a acoger a los inmigrantes deportados. Sin embargo, el presidente colombiano finalmente acabó sucumbiendo a la presiones y, de momento, esquivando los aranceles.

Las respuestas a los aranceles de Trump no se han hecho esperar

Canadá fue el primer país que anunció que respondería a la amenaza arancelaria impuesta por Donald Trump. Después de que el presidente de Estados Unidos impusiese aranceles del 25% a Canadá, Trudeau anunció una respuesta en forma de imposiciones económicas del 25% para los productos estadounidenses. "No queremos estar aquí", "No hemos pedido esto" declaró Trudeau, pero aseguró que no había otra forma de afrontar la situación ante las presiones de Trump.

México también anunció un plan de respuesta a los aranceles impuestos por Trump. "Tenemos un plan A, un plan B, un plan C y hasta un plan Z" dijo Claudia Sheinbaum. Tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios, la Primera Ministra mejicana anunció que los aranceles estadounidenses se posponían por el momento.

Europa, también dispuesta a contestar

Ante las amenazas de Donald Trump a imponer altos aranceles a la Unión Europea, desde el viejo continente se insta a responderle con "firmeza". "No toleraremos que se impongan aranceles de manera arbitraria e injusta a nuestros productos" anunció el portavoz de la Comisión Europea. El mismo responsable reconoció que, por el momento, estas amenazas vertidas por Donal Trump no se habían llevado a cabo.

Un rebaja con China

Aunque Trump amenazó en un principio con imponer aranceles del 100% y del 25% a los productos de China, finamente ha optado por aplicar una tasa de sólo le 10%. Esto se debe a la fuerte dependencia de Estados Unidos a componentes electrónicos como los chips, fabricados en el gran gigante asiático. Además de otras piezas necesarias para algunos de los productos estrella de empresas americanas como Apple o Microsoft.