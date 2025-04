"Me están besando el culo": Trump se mofa de los líderes mundiales tras la entrada en vigor del arancelazo

Durante la noche en la que entraban en vigor los polémicos aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump acudía a la cena para la recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano para el Congreso, y como es habitual ponía su despotismo al frente del discurso que daba ante los asistentes.

Durante el acto dejaba frases que no han dejado indiferente a nadie. Aseguraba "estar haciendo una fortuna", a la vez que se mofaba de cómo otros líderes estaban interesados en negociar y le habían llamado, pero no lo expresaba de la mejor forma posible, "los países me están besando el culo".

El magnate estadounidense dejaba de arrastrados a los otros líderes como si le estuviesen clamando misericordia, así lo expresaba "¡Por favor, por favor, señor, lleguemos a un acuerdo! ¡Haré lo que sea, señor, haré lo que sea!" y terminaba humillándolos más con "Nos lo están dando todo".

Trump volvía a cargar contra China

Trump ha vuelto a recalcar, como en la mayoría de las apariciones públicas, que China los lleva "estafando" durante mucho tiempo, "nos han timado por todos lados y ahora nos toca a nosotros hacer el timo". El "timo" que Trump va a poner en vigor a partir de esta noche es un arancel del 104% a todos los productos chinos que lleguen al territorio estadounidense.

Pese a esto, el presidente cree que el país asiático también caerá rendida a sus pies, "China está desesperada por llegar a un acuerdo, pero no saben por dónde empezar y son unos orgullosos. Estamos esperando su llamada, ¡llegará!".