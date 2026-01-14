Estados Unidos inicia la segunda fase del plan de paz en Gaza: desmilitarización, tecnocracia y reconstrucción

Estados Unidos ha anunciado este miércoles el inicio de la segunda fase del plan de paz que contempla varias acciones importantes como la desmilitarización de Palestina o el establecimiento de un gobierno tecnócrata, sin presencia de Hamás, antes de comenzar con la reconstrucción de la región.

Ha sido el emisario especial de Trump en Gaza, Steve Witkoff, quien ha anunciado el inicio de esta segunda fase a través de un mensaje en sus redes sociales. A partir de ahora se pretende transitar entre un cese de las hostilidades entre Israel y Hamás hasta una estabilización del enclave palestino.

El primero de los asuntos a tratar es la desmilitarización de Gaza, el principal de los pilares de esta fase. Esto significa desarmar a Hamás y a otros grupos armados no autorizados para neutralizar su capacidad militar. Todo apunta a que este proceso llevará un tiempo y que se hará también por fases, retirando en un primer momento las armas más pesadas y luego el armamento más ligero.

Esto lo llevará a cabo el Comité Nacional para la Administración de Gaza, un organismo de administración transitoria para gobernar la región, que estará formado por hasta quince técnicos y expertos palestinos independientes, en lugar de por líderes de Hamás.

Este comité, que actuará bajo la supervisión de una Junta de Paz Internacional, será tecnocrático y apolítico y se encargará de la gestión civil diaria en Gaza, supervisando los servicios esenciales, la reconstrucción y la funcionalidad del territorio.

A medida que este comité vaya trabajando, se contempla la posibilidad de que las fuerzas israelíes se vayan retirando de manera gradual y las competencias de seguridad recaigan en un equipo de estabilización internacional y la nueva autoridad palestina.

Una vez se consiga todo esto se podrá comenzar a trabajar en el último de los asuntos de esta fase del plan de paz: la reconstrucción. Para ello habrá que trabajar para garantizar las infraestructuras y los servicios básicos, antes de dar facilidades para el desarrollo del comercio.

Otro de los objetivos humanitarios de esta fase del plan es la reapertura de pasos fronterizos clave, como el de Rafah, que permitan la entrada de ayuda procedente de otros países.

En definitiva, este plan pretende alcanzar un orden político y de seguridad estable en la región con el desarme de los grupos armados que permita la retirada de las fuerzas israelíes, supervisada siempre por la administración civil transitoria de la que hablábamos anteriormente.