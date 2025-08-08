Estados Unidos eleva a 50 millones la recompensa por Nicolás Maduro

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves un aumento sustancial en la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La cifra, que hasta ahora se situaba en 15 millones de dólares, ha sido incrementada hasta los 50 millones, según un comunicado del Departamento de Estado.

Esta decisión forma parte de una nueva ofensiva diplomática y judicial contra el Gobierno de Maduro, al que Washington acusa de delitos relacionados con el narcotráfico, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Maduro fue imputado en 2020 por la Fiscalía estadounidense por cargos de "narcoterrorismo" y conspiración para introducir cocaína en territorio de EE.UU., junto con otros altos cargos de su administración.

"El aumento de la recompensa refleja la gravedad de los crímenes imputados y la amenaza que representa Maduro no solo para su país, sino para la región y los intereses de Estados Unidos", indicó un portavoz del Departamento de Estado. La recompensa se enmarca en el Programa de Recompensas por Narcóticos, utilizado anteriormente para la captura de grandes capos del narcotráfico.

Reacción del Gobierno venezolano

Desde Caracas, el Gobierno de Venezuela ha rechazado enérgicamente la medida, calificándola de "agresión imperialista" y "acto desesperado". "El presidente Nicolás Maduro no se rinde ni se vende. Esta nueva amenaza no hará sino reforzar nuestra lucha por la soberanía y la dignidad de Venezuela", declaró la cancillería venezolana en un comunicado.

Las relaciones entre EE.UU. y Venezuela permanecen congeladas desde hace años. Aunque hubo tímidos acercamientos diplomáticos en 2022 y 2023, el apoyo de Washington a la oposición, representada por figuras como María Corina Machado, y su negativa a reconocer a Maduro como presidente legítimo han mantenido tensos los vínculos bilaterales.

El anuncio de Washington llega en un momento especialmente delicado, con Venezuela en pleno año electoral y bajo el foco internacional por denuncias de represión a la oposición y restricciones a la prensa. El aumento de la recompensa parece enviar un mensaje inequívoco: Estados Unidos no cambiará su política hacia Caracas mientras Maduro siga en el poder.