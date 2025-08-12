Estados Unidos y China amplían su tregua: 90 días más sin aranceles

Donald Trump ha hecho oficial el acuerdo con China a través de su red social, Truth Social, un acuerdo por el cual ambos países prolongarán durante tres meses más la suspensión de una parte sustancial de los aranceles aplicados mutuamente. Las delegaciones de Washington y Pekín se reunieron el 28 y 29 de julio en Suecia.

"Acabo de firmar una orden ejecutiva que prorrogará la suspensión arancelaria a China durante otros 90 días - afirma el presidente estadounidense - el resto de elementos del acuerdo permanecerán sin cambios". Con esto, la nueva fecha límite para la activación total de aranceles a China se alarga hasta el 10 de noviembre, los que se anunciaron allá por el mes de febrero.

Además del anuncio de Trump por Truth Social, ambas potencias han publicado un comunicado conjunto, han detallado los términos de este acuerdo forjado en el encuentro en Estocolmo entre el vice primer ministro chino, He Lifeng, y los estadounidenses, Scott Bessent, secretario del Tesoro y Jamieson Greer, el representante de Comercio.

Las condiciones de este aplazamiento son las mismas que ya se dieron el pasado mes de mayo para la primera suspensión arancelaria. Así se quedan en un 30 por ciento los aranceles a las importaciones chinas en Estados Unidos y en un 10 por ciento los gravámenes a los productos estadounidenses en China, mientras que si no existiese esta tregua, estaríamos hablando de un 145 y 125 por ciento, respectivamente.

Esto no implica que Estados Unidos y China hayan logrado un acuerdo comercial, simplemente es un nuevo margen para que sigan negociando en distintas sedes europeas, por ahora ambas potencias llevan tres reuniones, la primera en Suiza, después Londres y ahora Estocolmo.