Estados Unidos anuncia el hundimiento de otra embarcación en el Caribe

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército ha realizado otro ataque cinético "letal" contra una embarcación que, según el mandatario, pertenecía a "una organización terrorista". Asimismo, ha confirmado la muerte de los tres supuestos narcotraficantes. Esta operación se enmarca dentro de la intensificación de la lucha contra el narcotráfico en el mar Caribe.

Así lo ha transmitido a través de su red social Truth Social, donde ha detallado que el navío se encontraba en "el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos" y, por tanto, ha ordenado su eliminación al Secretario de Guerra, Peter Brian Hegseth.

Con el hundimiento de esta embarcación, ya son cuatro las que Estados Unidos ha eliminado en el mar Caribe desde agosto, cuando se anunció el incremento de las operaciones para "combatir el narcotráfico". No obstante, en las tres ocasiones anteriores, Trump aseguró las lanchas provenían de Venezuela, y en esta ocasión no ha aclarado el origen, ni la nacionalidad de los tripulantes.