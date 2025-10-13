El emocionante regreso a casa de los rehenes israelíes: emoción, alivio y lágrimas de felicidad tras más de dos años

En una jornada cargada de emociones, Hamás entregó en dos grupos separados a los 20 rehenes supervivientes: siete fueron liberados por la mañana en la ciudad de Gaza, mientras que los 13 restantes fueron transferidos tres horas después en Jan Yunis, en el sur del enclave. La Cruz Roja Internacional facilitó el intercambio, trasladando a los cautivos hasta territorio israelí donde fueron recibidos por las autoridades.​

Las imágenes del reencuentro han conmovido al país, mostrando abrazos emotivos entre los liberados y sus familias tras más de dos años de separación forzada. La Plaza de los Rehenes en Tel Aviv se convirtió en el epicentro de las celebraciones, con decenas de miles de israelíes reunidos para compartir este momento histórico en pantallas públicas.​

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 resultó en la muerte de aproximadamente 1.200 personas y el secuestro de 251 individuos. Durante los 738 días de cautiverio que siguieron, algunos rehenes fueron liberados en intercambios anteriores, otros fueron rescatados en operaciones militares, y varios perdieron la vida.​

De los 48 rehenes que permanecían en manos de Hamás al inicio de esta semana, solo 20 habían sobrevivido al prolongado cautiverio. Entre los liberados se encuentran los gemelos Gali y Ziv Berman, los hermanos argentinos Ariel y David Cunio, y otros jóvenes como Eitan Mor y Alon Ohel, todos capturados durante los ataques terroristas.​

Los rehenes palestinos también vuelven con sus familias

Como parte del acuerdo, Israel ha liberado a 1.968 prisioneros palestinos, incluyendo 250 condenados a cadena perpetua por delitos de terrorismo y 1.718 personas detenidas durante las operaciones militares en Gaza. Los autobuses con los prisioneros liberados llegaron tanto a la Franja de Gaza como a Cisjordania, donde fueron recibidos por multitudes entusiastas.​

La guerra en Gaza ha causado más de 67.000 muertes palestinas según el Ministerio de Salud. Este intercambio representa el primer paso hacia una paz duradera en una región devastada por casi dos años de conflicto armado.​

Trump y el camino hacia la paz

La liberación coincidió con la visita del presidente estadounidense Donald Trump a la región, artífice del plan de paz que busca implementarse. Trump, quien aterrizó en Tel Aviv mientras se completaba el intercambio, declaró que "la guerra ha terminado" y garantizó que este acuerdo representa "el fin de la guerra y del terror".​

El mandatario estadounidense se dirigió posteriormente a Egipto para participar en la Cumbre de la Paz de Gaza en Sharm el-Sheikh, donde se reunirá con otros líderes mundiales para diseñar el futuro del territorio palestino. El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó "profundo alivio" por la liberación y instó a todas las partes a "aprovechar este impulso" para poner fin definitivamente a la crisis.​