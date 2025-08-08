El embajador austriaco ante la UE dimite por estar vinculado con un blog de relatos sexuales

El embajador austriaco por la Unión Europea, Thomas Oberreiter, renuncia a su puesto por su presunta relación con un blog, ya eliminado, que contenía relatos de carácter sexual y sadomasoquista. Los textos incluían descripciones que se referían a las mujeres como "carne" y otros adjetivos denigrantes. Según las investigaciones, algunos relatos habían sido publicados desde servidores del propio Ministerio de Exteriores austríaco, durante el horario laboral.

Por si fuera poco, existe la sospecha de que alguna de las mujeres descritas en los relatos podrían estar inspiradas en figuras reales del entorno político europeo. Por el momento no existen pruebas concluyentes que relacionen a Oberreiter con la autoría del blog, pero el que era hasta hace unas semanas jefe de la representación permanente de Austria, ha presentado su dimisión para "evitar más daño a la imagen internacional de Austria".

Origen y evolución del caso

Las alarmas saltaron cuando llegaron ciertos informes periodísticos que revelaban el tema al Ministerio de Exteriores de Viena. Según su portavoz, "cuando la ministra de Asuntos Europeos e Internacionales, Beate Meinl-Reisinger se enteró de las acusaciones un sábado, el Ministerio de Exteriores revisó inmediatamente el caso".

Explican que "el embajador solicitó su destitución ese lunes por razones personales" y desde Viena opinan que "no debe considerarse como una admisión de culpabilidad". Este portavoz insiste en que el Gobierno de Austria ha tratado este tema con toda la rapidez posible. La oposición no opina lo mismo y asegura que la renuncia de Oberreiter, no es suficiente y exigen transparencia y una investigación más a fondo. Insisten en la posibilidad de que otros altos cargos pudieran estar implicados.

Der Standard, periódico liberal austriaco, asegura que los rumores llevan bastante tiempo en el seno del Gobierno. El Ejecutivo no empezó a tomar acción hasta que el portal de noticias, Fass ohne Boden transcribiera parte de los textos de la web. Estos relatos eróticos están narrados desde el punto de vista de una mujer y en ellos abundan las representaciones explícitas de agresión sexual y violación.

El origen de los textos: el Ministerio de Exteriores austriaco

Para los investigadores fue fácil rastrear el origen de los textos, y es que gracias a la ubicación averiguaron que las entradas del blog procedían del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las horas de publicación también coincidían con el horario laboral del ministerio y ahora las autoridades continúan en busca de posibles autores o lectores que compartiesen estos textos.

Está empezando a crecer la sospecha de que las mujeres ficticias representan mujeres reales, funcionarias o políticas en Bruselas con las que el autor fantaseaba por escrito.

¿Quién es Thomas Oberreiter?

El diplomático no tiene afiliación política formal, aunque sí es cercano al Partido Popular (ÖVP) de ideología conservadora, además cuenta con más de treinta años de trayectoria. Oberreiter fue jefe de gabinete de la exministra Brigitte Bierlein y también lo era del actual ministro de Exteriores, Alexander Schallenberg.

Tiene 59 años y es padre de cuatro hijos, todo apunta a que volverá a su puesto de trabajo en un futuro, al menos de forma provisional.