El ejército israelí ordena evacuar Gaza "por su seguridad" antes de un nuevo ataque "con gran fuerza"

El portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, ha ordenado a los residentes de la ciudad de Gaza que la evacúen completamente. "A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste", ha publicado en su cuenta de 'X'.

En el mensaje publicado en árabe puede leerse que la orden es extensiva a toda la población y que se corresponde con el objetivo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que "están decididas a derrotar a Hamás".

Adraee ha avisado de que las FDI van a operar "con gran fuerza" en el área de la ciudad de Gaza, por lo que "por su seguridad evacúe inmediatamente a través del Eje Rashid hacia la zona humanitaria en Al Mawasi", antes de añadir que "permanecer en la zona es muy peligroso".

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Gaza viven y se refugian un millón de personas. Asimismo, tal y como ha informado el Ministerio de Sanidad de Gaza controlado por Hamás, desde el ataque del 7 de octubre de 2023, al menos 64.522 gazatíes han muerto en bombardeos israelíes.

Habéis sido advertidos, salid de ahí

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también ha hecho un llamamiento a la población de Gaza para que evacúe la ciudad. Este aviso llega tras el derribo de 50 torres residenciales que Hamás, supuestamente, emplea con "fines terroristas".

"Hace unos días prometí que derribaríamos los rascacielos terroristas en Gaza. En los últimos dos días, 50 de estos rascacielos han caído: la Fuerza Aérea los ha derribado", ha dicho Netanyahu desde el centro de mando de la Fuerza Aérea. Además, ha resaltado que "esto es solo la introducción, el comienzo de la principal operación intensiva". Por ello, ha concluido: "Habéis sido advertidos, salid de ahí".