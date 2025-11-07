Un ejecutivo de la empresa de Ozempic se desmaya en el Despacho Oval durante una rueda de prensa de Trump

Un ejecutivo de Novo Nordisk, la empresa de Ozempic, se desmayó a escasos metros de Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca durante un acto para reducir el precio de los tratamientos contra la obesidad.

Se trata de Gordon Findlay, ejecutivo de Novo Nordisk, que estaba de pie, junto al escritorio del presidente, cuando se desplomó repentinamente mientras tomaba la palabra el director ejecutivo de la farmacéutica Eli Lilly, David Ricks.

Trump se levantó de su asiento y varias personas corrieron a socorrer al afectado, mientras la Casa Blanca hizo retirar a la prensa del Despacho Oval.

Trump dijo que el hombre se encontraba "mareado"

Posteriormente, cuando se retomó la rueda de prensa, Trump aclaró que el hombre estaba "mareado" pero que ya se encuentra bien.

"La unidad médica de la Casa Blanca actuó rápidamente, y el caballero está bien. La conferencia de prensa se reanudará en breve", aclaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, después del acontecimiento.

Entre los que socorrieron al hombre, está el director del programa de salud pública Medicaid, Mehmet Oz.