EEUU destituye al jefe de Inteligencia que negaba que el ataque a Irán hubiese destruido las bases nucleares

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha destituido al teniente general Jeffrey Kruse, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), después de que el presidente Trump haya reprobado una revisión del informe que recogía el impacto de los bombardeos estadounidenses sobre Irán, la cual negaba que se hubieran destruido los complejos nucleares. Los ataques tuvieron lugar el pasado 22 de junio y sirvieron para destruir las bases nucleares iraníes. Así lo ha comunicado el Pentágono a medios locales y lo ha recogido la 'Agencia EFE'.

No ha sido el único alto mando despedido, puesto que Hegseth también ha cesado a la vicealmirante Nancy Lacore, jefa de la Reserva Naval, y al contralmirante Jamie Sands, oficial de los Navy SEAL, quien estaba encargado de la coordinación del Comando de Guerra Especial naval.

Por su parte, el Departamento de Defensa no ha ofrecido explicaciones sobre el motivo de las destituciones, aunque fuentes del diario 'The Washington Post' han expresado que se deberían a la "pérdida de confianza".

Este parece ser el punto final a un choque entre la Casa Blanca e Inteligencia, que se prolonga desde el mes de junio, cuando Donald Trump desestimó un informe de la DIA, que expresaba que los ataques sobre Irán no habrían destruido las bases, como así se explicó en su momento, sino que tan solo habrían servido para ralentizar unos años el programa nuclear.

Asimismo, desde el Despacho Oval ha trasladado que la evaluación realizada por la agencia era "totalmente errónea", así como Hegseth ha expresado durante un acto público que el documento se redactó con "poca inteligencia". Igualmente, el FBI se encuentra investigando la filtración que se produjo a los medios del informe.