EEUU cierra un acuerdo sobre TikTok que garantiza su seguridad y es "justo" para China

Lo ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump, en redes sociales, tras las conversaciones entre el secretario del Tesoro y el de Comercio de EEUU con China en Madrid.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, han confirmado que se ha alcanzado un acuerdo con China sobre el futuro de TikTok que respeta los intereses y la seguridad estadounidenses, pero que "también es justo para la parte china", si bien no han querido revelar los detalles del pacto.

Ha sido en las conversaciones que ambos han mantenido en Madrid. El acuerdo ha sido anunciado el presidente de EEUU, Donal Trump en sus redes sociales.

Bessent ha añadido que se espera que se determinen más detalles en una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro chino Xi Jinping, que se celebrará el viernes.

