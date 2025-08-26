El 'doublé tap': la táctica de Israel que empleó en el hospital Nasser y vulnera los tratados internacionales

La Real Academia Española define la palabra crueldad con términos como inhumanidad, fiereza de ánimo, o impiedad. Aunque, en la práctica, no es necesario buscar qué significa, todo el mundo sabe lo que es. Y lo sabemos por actos como los que se producen en Gaza. Atacar a civiles también es definición de crueldad, pero arremeter otra vez contra el mismo destino, cuando han llegado los servicios de emergencia, eleva el significado de la palabra crueldad a otro nivel.

El 'double tap'

Es una táctica conocida como 'double tap' o 'doble toque', y la ha utilizado Israel en el ataque contra el hospital Nasser, ubicado en Khan Younis. Este método consiste en atacar un objetivo y repetir el impacto minutos después, precisamente cuando llegan equipos de rescate, periodistas o civiles al lugar. Otro nivel de crueldad que vulnera flagrantemente los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma, que protegen especialmente a los civiles, personal sanitario y prensa en zonas de conflicto.

El ataque se llevó a cabo el día 25 de agosto de 2025 en dos oleadas: el primer bombardeo alcanzó los pisos superiores del hospital; unos minutos después, un segundo impacto se dirigió al lugar donde se concentraban los equipos de emergencia, periodistas y rescatistas. Al menos 20 personas fallecieron, entre ellos cinco periodistas, provenientes de Associated Press, Reuters, Al Jazeera y Middle East Eye, además de médicos y socorristas.

Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud calificaron el ataque como una "violación grave del derecho internacional humanitario". Se insistió en que los hospitales, los equipos de auxilio y los profesionales de prensa gozan de protección especial y que su afectación puede constituir crímenes de guerra.

¿Qué dice Israel?

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) reconocieron el ataque, pero lo calificaron como un "trágico incidente" y aseguran que se abrirá una investigación sobre lo sucedido. Y aunque la versión israelí defienda que es "fruto de un error", la realidad es que este ataque no es un caso aislado. Se han utilizado estrategias similares en Gaza durante 2024 y en otras zonas de conflicto como Ucrania, Afganistán o Pakistán.

Además, grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han alertado sobre una "campaña sistemática de ataques contra médicos, periodistas y estructuras sanitarias".