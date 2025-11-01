Dos aviones chocan en pista en Nueva York ante la escasez de controladores por el cierre del Gobierno de EEUU

Dos aviones comerciales chocaron el viernes en pista sin que se produjeran heridos en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia, el cual se vio afectado durante toda la jornada por la escasez de controladores aéreos debido al cierre del Gobierno Federal en EE.UU.

El vuelo 580 de United Airlines aterrizó procedente de Chicago y cuando se dirigía a su puerta de llegada chocó contra la cola del vuelo 434 de la misma aerolínea, que se encontraba detenido en pista a la espera de despegar rumbo a Houston.

El incidente obligó al desembarque de todos los pasajeros y en última instancia supuso la cancelación del vuelo a Texas.

El incidente se produjo a última hora de una jornada caótica en los aeropuertos de Nueva York merced al viento y a la mencionada escasez de controladores.

Tanto LaGuardia, enfocado al tráfico doméstico, como el John F. Kennedy, uno de los dos aeropuertos internacionales de Nueva York, tuvieron que suspender ayer temporalmente los despegues de aeronaves ante la falta de controladores.

Los controladores no cobrarán hasta que se levante el cierre

Existe una creciente inquietud en EE.UU. por la posibilidad de que los controladores aéreos, que se cuentan entre los 730.000 empleados federales que están cubriendo labores esenciales pero que no cobrarán sus sueldos hasta que se levante el cierre, puedan comenzar a ausentarse en mayor número de sus puestos ante la excesiva carga de trabajo que están soportando.

En el cierre de Gobierno de 2018-2019, el más largo en la historia de EE.UU., fueron las bajas de los controladores las que, al paralizar parte del tráfico aéreo del país, forzaron a republicanos y demócratas a alcanzar un acuerdo en el legislativo.

El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado estadounidense pasa por las demandas de los demócratas que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del Gobierno Federal, exigen que se prolonguen los subsidios del programa sanitario Obamacare que caducan a final de año.