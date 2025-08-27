Dos adolescentes imputados en Francia por planear ataques contra la Torre Eiffel y varias sinagogas

La Gendarmería ha detenido a dos adolescentes de 15 y 17 años, respectivamente, por supuestamente haber planeado varios ataques contra la estructura más famosa del país, la Torre Eiffel, además de también contra varias sinagogas de la capital parisina, así como también en otros países de Europa.

A pesar de que estos planes todavía estaban en una fase experimental, ambos jóvenes han sido imputados por terrorismo. En conversaciones se ha descubierto que los chicos planeaban realizar la Yihad y se sospecha que habrían realizado búsquedas para comprar armas en la 'Dark Web'.

Le Figaro ha filtrado esta información, confirmada también por France Télévisions, según la cual los dos adolescentes, uno nacido en el departamento de Val de Marne en 2010 y el segundo en París en 2008, fueron detenidos los 29 y 30 de julio e inculpados el 1 de agosto.

Ambos jóvenes estaban fascinados por la Yihad

Los dos adolescentes, de origen musulmán, se habían puesto en contacto con una mensajería codificada que mostraba el grado de admiración que ambos tenían hacia el Estado Islámico y divulgaban la propaganda de esta organización terrorista,

Los dos menores, que eran consumidores de contenidos de violencia extrema, debatían sobre la posibilidad de irse al extranjero a hacer la yihad, la guerra santa, pero también compartían planes de acciones violentas y se cree que habían hecho búsquedas en la 'dark web' (un espacio de internet en principio fuera de control muy utilizado para prácticas ilegales) para procurarse armas.

El Gobierno francés, que ha apuntado a que es de vital importancia aumentar la vigilancia sobre posibles actos terroristas en pleno verano, ha alertado de la radicalización de menores, una cuestión que supone una amenaza para la ciudadanía.

La torre Eiffel ha sido históricamente un objetivo del terrorismo islámico. Ya en 1994 el Grupo Islámico Armado (GIA) argelino había proyectado estrellar un avión Airbus contra el monumento más conocido de París.