Donald Trump impondrá aranceles del 25% al acero y al aluminio "a todos"

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump ha anunciado que impondrá aranceles del 25% al acero y al aluminio en declaraciones a los medios que viajaban con él en el Air Force One de camino a la SuperBowl.

Además, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt ha especificado que esos aranceles se añadirán a los que ya había impuesto Trump sobre esos productos en su primer mandato (2107-2021).

Esta decisión llega tras anunciar que los aranceles sobre Canadá y México del 25% se van a pausar, por lo menos, hasta el próximo 1 de marzo. Mientras tanto, los aranceles del 10% sobre China se mantienen, a los que el país asiático ha respondido con gravámenes del 10% y 15% a ciertos productos estadounidenses.

"Si nos cobran, les cobramos"

Según el mandatario, la palabra "tarifas" es "la más bonita de la lengua inglesa". Trump ha especificado que estos aranceles serán recíprocos y que se aplicarán a "todos" incluidos Canadá y México. "Es muy simple: si nos cobran, nosotros les cobramos (...) Si nos están cobrando el 130% y nosotros no les cobramos nada, eso no funcionará así", según ha publicado The New York Times.

Por otro lado, Trump también ha establecido este domingo 9 de febrero como "el día nacional del Golfo de Estados Unidos", nombre por el que ha ordenado que se conozca a partir de ahora al golfo de México.

Trump, primer presidente en acudir a una Super Bowl

Donald Trump ha hecho historia este domingo al convertirse en el primer presidente estadounidense en asistir a la Super Bowl. Es la primera vez en sus 59 ediciones que un presidente en el cargo asiste al partido, que este año se ha disputado en el Caesars Superdome de Nueva Orleans (Luisiana).

Su presencia no ha estado exenta de polémica, ya que sus seguidores abuchearon a la cantante Taylor Swift, que durante la campaña electoral apoyó a Kamala Harris. Por su parte, su pareja el jugador de los Chiefs Travis Kelce dijo la semana pasada que era "un gran honor", según informaba EFE, que Trump asistiera al partido.

Además, en una entrevista en Fox News ha defendido el trabajo de Elon Musk. A él le ha encargado los recortes federales. Quiere empezar por la agencia de cooperación internacional y seguir por el departamento de Educación y el de Defensa. El objetivo del presidente es lograr recortes de tres mil millones de dólares diarios.

Trump confirma que ha hablado con Putin

Trump también ha hablado sobre Ucrania y en otra entrevista al New York Post ha confirmado que ha hablado con el líder ruso, Valdímir Putin. Sin embargo no ha dicho acerca de cuándo será el fin de la guerra; algo que aseguró durante la campaña que lograría en "solo 24 horas" de su llegada al poder.

Zelenski ha aceptado entregar las "tierras raras" a Estados Unidos a cambio de ayuda para frenar a Putin y ofrece sentarse a verse con Putin siempre que Estados Unidos y la Unión Europea sean los mediadores.