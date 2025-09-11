Donald Trump culpa a la "izquierda radical" del asesinato de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles que su administración dará con los responsables del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario de Utah.

En un video difundido en sus redes sociales, Trump aseguró que su Gobierno "perseguirá a los culpables" y preservará el legado de Kirk, a quien describió como "un patriota y defensor de la libertad de expresión".

"Que Dios bendiga a Estados Unidos", concluyó en su declaración de unos cuatro minutos difundida en sus redes sociales y en las de la Casa Blanca.

Trump calificó a Kirk como un "campeón"

El mandatario expresó "su dolor" por la muerte de Kirk y lo calificó como un "campeón" en el trabajo de "guiar a jóvenes" en la política del país.

Culpa de la violencia a la retórica de la izquierda radical

Trump aprovechó para culpar de "esta violencia" a la retórica de la izquierda radical, y mencionó ataques contra conservadores en otros momentos de la historia y en distintos lugares del país.

El ataque ocurrió en un auditorio de la Universidad del Valle de Utah, donde Kirk participaba en un evento con estudiantes. Según las autoridades, un hombre armado abrió fuego, posiblemente desde un techo, y una bala alcanzó al activista en el cuello, provocándole la muerte poco después en un hospital cercano.

El sospechoso fue detenido horas más tarde y se encuentra bajo custodia del FBI, que investiga los motivos del tiroteo.

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA

Charlie Kirk, de 31 años, era fundador de Turning Point USA, una influyente organización conservadora enfocada en el activismo universitario. Nacido en Arlington Heights, un suburbio de Chicago, creció en una familia de clase media y desde joven mostró interés por la política.

Con el tiempo se convirtió en una de las voces más reconocidas del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos, cercano al presidente Trump.

Vance recuerda a Kirk como alguien clave en la Administración republicana

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha recordado este jueves al activista Charlie Kirk, asesinado la víspera de un disparo, como un hombre de familia, creyente y "fascinado por las ideas", que no tenía miedo a debatir y que en su opinión fue clave en la Administración republicana.

Su amistad se remonta a 2017, cuando el comentarista, sin conocerle, le escribió en el entonces Twitter para felicitarle por su intervención en un programa en la cadena Fox del también conservador Tucker Carlson.

"No solo era un pensador, también era un hombre de acción, que convertía grandes ideas en eventos aún más grandes con miles de activistas. (...) Gran parte del éxito que hemos tenido en esta Administración se debe directamente a su capacidad para organizar y reunir a gente. No solo nos ayudó a ganar en 2024, también a formar todo el equipo de gobierno", dijo en X.