ESTADOS UNIDOS

Donald Trump, tras el asesinato de Charlie Kirk: "Los radicales de izquierda son el problema, son crueles y horribles"

Describe a los radicales de derecha como ciudadanos que "no quieren ver delincuencia" y que están preocupados por la seguridad en la frontera.

👉Trump asegura que han detenido al supuesto asesino de Charlie Kirk

📹El nuevo vídeo que ha publicado el FBI del asesino de Charlie Kirk: "Tras el tiroteo huye del lugar"

➡️El viral comentario de Stephen King sobre Charlie Kirk: "Abogó por lapidar a los homosexuales"

T.S.G.

Madrid |

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha vuelto a pronunciar sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. En una entrevista en Fox News, Trump culpa a lo que denomina "los radicales de izquierda" del clima de violencia política en el país, y defiende a los sectores conservadores.

Describe a los radicales de derecha como ciudadanos que "no quieren ver delincuencia" y que están preocupados por la seguridad en la frontera. "Dicen: 'No queremos que esta gente entre'. 'No queremos que quemen nuestros centros comerciales'. 'No queremos que disparen a nuestra gente en plena calle'".

Y acto seguido lanza una dura crítica contra la izquierda progresista: "Los radicales de izquierda son el problema, y son crueles y horribles, y políticamente astutos".

El fundador de Turning Point USA fue asesinado con un disparo en el cuello durante un acto con estudiantes. El FBI continúa investigando el caso, pero Trump ha afirmado que "cree que ya han detenido al autor".

Trump, que calificó a Kirk como "un patriota y un luchador incansable por la libertad", anunció que le concederá póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad.

