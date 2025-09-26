Donald Trump anuncia nuevos aranceles del 100% a los medicamentos importados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que impondrá nuevos aranceles a partir del 1 de octubre: al 100% a los medicamentos farmacéuticos se suman otros productos que también se verán afectados.

A través de sus redes sociales, Trump ha subrayado que estas tarifas forman parte de su plan para disminuir el déficit federal y estimular la manufactura dentro del país.

Otros productos afectados

Además del 100% a los medicamentos farmacéuticos, las nuevas tarifas anunciadas por el presidente incluyen también:

50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño .

y . 30% a los muebles tapizados .

. 25% a los camiones pesados.

Con esta acción, el mandatario mantiene su postura proteccionista tras haber impuesto ya gravámenes sobre otros productos en agosto, reflejando su convicción de que los aranceles pueden fortalecer la economía nacional.

"Consecuencias negativas", según los expertos

Los expertos, sin embargo, no ven la medida con los mismos ojos que Trump y advierten de que estos nuevos impuestos podrían tener consecuencias negativas sobre la economía.

Entre los posibles efectos, mencionan un incremento de la inflación, que ya se encuentra elevada, y un freno al crecimiento económico, en un contexto donde las empresas aún se están ajustando a los aranceles previos.

Advierten, sobre todo, de los posibles efectos en el sector privado, ya que los aumentos en los costos de insumos y bienes podrían trasladarse a los consumidores. Desde productos farmacéuticos hasta artículos para el hogar y transporte pesado, alertan sobre la presión adicional que estas medidas podrían generar en los hogares estadounidenses.

"Comenzamos a ver que los precios de los bienes se reflejan en una mayor inflación", advirtió el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una reciente conferencia de prensa.