El director general de la BBC y su jefa de informativos dimiten acusados de aplicar un sesgo contra Trump

El director general de la BBC, Tim Davie, y su directora de informativos, Debora Turness han tenido que dimitir tras ponerse en duda la neutralidad de la cadena pública británica. El escándalo ha estallado tras confirmarse la edición de unas palabras del presidente Trump en un documental en las que parecía incitar directamente al asalto del Capitolio en enero de 2021 cuando no era exactamente así.

El diario conservador The Telegraph publicó la semana pasada un documento interno del comité asesor que alertaba de prácticas, al menos cuestionables, a la hora de informar, decía, con un sesgo informativo a favor de la izquierda en coberturas sobre Gaza o sobre cuestiones transgénero.

Unas palabras de Trump manipuladas fueron el desencadenante

La gota que ha colmado el vaso es la emisión de un documental emitido en el Programa Informativo 'Panorama', en octubre de 2024, una semana antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el que se incluía esta declaración de Donald Trump en la que decía "Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes, y luchamos con todas nuestras fuerzas, y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país".

Se daba a entender claramente que el presidente instaba al asalto del Capitolio. El problema es que esas declaraciones estaban editadas; hubo un corta y pega en lo que dijo en dos momentos diferentes y que hizo cambiar el sentido de sus palabras. Sí que afirmó lo de "vamos a marchar al Capitolio", pero continuó diciendo que sabía que todos los que iban hacia ese edificio lo haría para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica.

Un supuesto sesgo de 'izquierdas'

La BBC había recibido críticas por otras coberturas en las que se reprochaba un sesgo hacia posturas de la izquierda. Por ejemplo, en informaciones que trataban cuestiones transgénero o en otro documental, en este caso sobre Gaza, cuyo narrador se supo después que era hijo de un miembro de Hamás.

En los últimos años, también ha lidiado con otros escándalos. En uno de ellos, Gary Lineker, entonces su presentador deportivo mejor pagado, fue suspendido por criticar la política migratoria del Gobierno entonces dirigido por Rishi Sunak, que comparó con las prácticas de la Alemania nazi, lo que llevó temporalmente a numerosos trabajadores de deportes a abandonar sus puestos en señal de protesta.

Ya el viernes la Casa Blanca había criticado a la BBC por convertirse en una máquina de propaganda de izquierdas. Tras conocerse la dimisión del director general, que lo era desde hace cinco años, Trump lo ha celebrado en su red social Truth. Feliz decía porque se haya desenmascarado a dos periodistas corruptos.