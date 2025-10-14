En directo | Últimas noticias del alto al fuego en Gaza: llega la ayuda humanitaria tras la firma del acuerdo

Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino

Donald Trump se negó este lunes a abordar directamente si apoya el reconocimiento de un Estado palestino después de que él y varios líderes mundiales firmaran un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante una cumbre en Egipto y acudieran a una reunión sobre el futuro y la reconstrucción de Gaza.

"No me refiero a un solo Estado ni a un doble Estado ni a dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza", declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Oriente Medio.