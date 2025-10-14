En directo | Últimas noticias del alto al fuego en Gaza: llega la ayuda humanitaria tras la firma del acuerdo
Tras el baño de masas que se dio Donald Trump con la firma del acuerdo de paz en Egipto, Oriente Próximo empieza a escribir su nuevo futuro: la llegada de ayuda humanitaria y la reconstrucción en Gaza es lo inmediato mientras que se elude hablar de la solución de dos estados de momento.
Biden felicita a Trump por el acuerdo de alto el fuego en Gaza y defiende la labor de su Administración
El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aplaudido este martes el acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza tras más de dos años de ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 y ha felicitado al actual mandatario, Donald Trump, por su trabajo a la hora de lograrlo, al tiempo que ha defendido las labores de su Gobierno para intentar lograr "el fin de la guerra".
Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino
Donald Trump se negó este lunes a abordar directamente si apoya el reconocimiento de un Estado palestino después de que él y varios líderes mundiales firmaran un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante una cumbre en Egipto y acudieran a una reunión sobre el futuro y la reconstrucción de Gaza.
"No me refiero a un solo Estado ni a un doble Estado ni a dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza", declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Oriente Medio.
Sánchez mantendrá que el embargo de armas a Israel y dice que España está dispuesta a enviar tropas de paz a Gaza
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el embargo de armas a Israel aprobado por el Congreso la semana pasada se mantiene pese al acuerdo suscrito por el Estado hebrero y Hamás para la paz en Gaza, y no ha descartado la posibilidad de que España envíe tropas de paz a la Franja si se acuerda.
En una entrevista en la Cadena Ser, el jefe del Ejecutivo ha detallado que el embargo de armas a Israel no decaerá pese a que se han detenido las hostilidades contra Palestina porque "estamos ante un alto el fuego", y no aún ante una paz, que en cualquier caso ha avisado de que no puede quedar "sin impunidad".
EEUU, Egipto, Catar y Turquía se comprometen a implementar el acuerdo de paz en Gaza
La Casa Blanca publicó este lunes la declaración firmada por los países mediadores entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía- sobre el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, donde las cuatro naciones se comprometen a implementar el pacto para asegurar la estabilidad en la región tanto para palestinos como para israelíes.
"Juntos, implementaremos este acuerdo de manera que garantice la paz, la seguridad, la estabilidad y las oportunidades para todos los pueblos de la región, incluyendo tanto a palestinos como a israelíes", anota el documento firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi; el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
Irán dice que las palabras de Trump sobre su voluntad de un acuerdo chocan con el "comportamiento hostil" de EEUU
El Gobierno de Irán ha acusado este martes de Estados Unidos de mantener "un comportamiento hostil y criminal" y ha afirmado que las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su voluntad de lograr un acuerdo con Teherán en tono al programa nuclear iraní choca con sus acusaciones "infundadas" y sus actos en Oriente Próximo, incluidos sus bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes en apoyo a la ofensiva militar lanzada en junio por Israel contra el país asiático.
España firma con la Autoridad Palestina la entrega de dos millones para salarios de funcionarios y pensiones
El ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina, Omar al Bitar, firmó este lunes junto al cónsul general español en Jerusalén, José Javier Gutiérrez Blanco-Navarrete, un acuerdo que prevé la entrega de dos millones de euros para financiar los salarios de funcionarios y de pensionistas palestinos.
Trump da por iniciadas las conversaciones para la segunda fase de su plan de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las conversaciones para una segunda fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás ya "han comenzado".
El mandatario norteamericano, principal impulsor del plan de paz, ha sugerido que las fases están, en la práctica, "un poco entremezcladas" entre sí.