Últimas noticias de la Flotilla, en directo: activistas, detenidos y movilizaciones internacionales
Siguen las reacciones a la interceptación por parte de Israel de la Flotilla rumbo a Gaza para protestar por el bloqueo humanitario y lo que consideran el "genocidio" sobre la población de la franja. Hasta el momento han detenido a 473 activistas que han sido trasladados a una cárcel del sur del país hebreo.
Así ha interceptado la armada israelí el último barco de la Flotilla: el Marinette
La cuenta oficial de la Global Sumud Flotilla ha difundido un vídeo en el que se muestras cómo Israel ha abordado el último barco de la Flotilla: el Marinette.
La transmisión en vivo terminó abruptamente después de que un soldado destrozara la cámara al abordar el barco.
Brasil condena la "detención arbitraria" de activistas de la Flotilla por parte de Israel
El Gobierno brasileño condenó este jueves "en los más fuertes términos" la interceptación, por parte de Israel, de embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, y exigió la inmediata liberación de los "activistas pacíficos" detenidos, entre los que se encuentran quince ciudadanos brasileños.
En una nueva nota, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país expresó que la interceptación de la flotilla, cuyos fines son pacíficos, representa "una grave violación al derecho internacional", incluido el derecho marítimo que contempla el principio de la libertad de navegación en aguas internacionales.
EEUU tacha la Global Sumud Flotilla de "provocación deliberada e innecesaria"
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha tachado este jueves la misión a la Franja de Gaza de la Global Sumud Flotilla como "una provocación deliberada e innecesaria" y ha asegurado que el Gobierno está comprometido en ayudar a sus nacionales a bordo de las embarcaciones interceptadas de madrugada por el Ejército de Israel cuando se aproximaban al enclave palestino.
La ministra británica del Interior pide suspender las protestas propalestinas tras el atentado en una sinagoga
La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, ha instado este viernes a los organizadores de marchas propalestinas, que tienen una nueva prevista este sábado, a cancelarlas durante unos días tras el atentado contra una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra), que dejó dos muertos y al menos tres heridos.
"Estoy muy decepcionada de que algunos organizadores no hayan atendido a ese llamamiento, pero sigo pidiendo que se muestre amor y solidaridad hacia las familias de los asesinados y hacia nuestra comunidad judía", declaró a la cadena GB News.
Los 4 parlamentarios italianos que formaban parte de la Flotilla son expulsados del país
Los parlamentarios y eurodiputados italianos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla, que pretendían llevar ayuda a Gaza pero que fue interceptada por el Ejercito israelí, han sido trasladados al aeropuerto de Tel Aviv y tomarán un vuelo regular hacia Roma, anunció el ministerio de Exteriores italiano.
Se trata de las eurodiputadas del Alianza Verdes de izquierdas Benedetta Scuderi, del Partido Demócrata (PD) Annalisa Corrado, el senador del Movimiento 5 Estrellas Marco Croatti y el diputado del PD Arturo Scotto.
Una de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla interceptada por Israel llega a puerto en Chipre
Una embarcación que formaba parte de la Global Sumud Flotilla, que intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza antes de su interceptación en aguas internacionales por parte del Ejército de Israel, ha llegado a puerto en Chipre, según las autoridades chipriotas, que han afirmado que al bordo de la misma iban 21 personas, sin especificar sus nacionalidades.
473 detenidos de la Flotilla Sumud son trasladados a una prisión del sur de Israel
Un total de 473 tripulantes de la Global Sumud Flotilla detenidos por las autoridades israelíes por navegar hacia Gaza para romper el bloqueo fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel.
Según informó este viernes a EFE Loubna Yuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la Flotilla, ese es el número de pasajeros de los barcos interceptados por Israel conducidos a la prisión, desde donde previsiblemente serán deportados a sus países.