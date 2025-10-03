Últimas noticias de la Flotilla, en directo: activistas, detenidos y movilizaciones internacionales

Así ha interceptado la armada israelí el último barco de la Flotilla: el Marinette

La cuenta oficial de la Global Sumud Flotilla ha difundido un vídeo en el que se muestras cómo Israel ha abordado el último barco de la Flotilla: el Marinette.

La transmisión en vivo terminó abruptamente después de que un soldado destrozara la cámara al abordar el barco.