En directo: Última hora sobre el alto el fuego en Gaza y el acuerdo entre Israel y Hamás para liberar a los rehenes
El Gobierno de Israel aprobó el acuerdo sobre la Franja de Gaza formulado por el presidente Donald Trump para la liberación de los rehenes por parte de Hamás.
La activista Reyes Rigo llega a un acuerdo con la Fiscalía israelí para ser deportada a España
El mensaje de María Corina Machado a Trump tras ganar el Nobel de la Paz
Qué va a pasar ahora en Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamás
Trump dice que María Corina Machado fue "muy amable" al dedicarle el Nobel de la Paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que la líder opositora venezolana María Corina Machado fue "muy amable" al dedicarle el Premio Nobel de la Paz que ella recibió y al que el mandatario republicano también aspiraba.
"La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: 'Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías'. Fue una cosa muy amable de su parte", dijo Trump en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca. El mandatario dijo, entre risas, que no le pidió el galardón: "No le dije 'dámelo a mí'".
El Ejército de Israel lanza una ataque contra un punto de almacenaje "terrorista" de Hezbolá
El Ejército de Israel ha asegurado que una instalación supuestamente utilizada por el partido-milicia chií Hezbolá para almacenar "herramientas de ingeniería" ha sido atacada en el sur del Líbano.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron recientemente, lideradas por el Comando Norte a través de la Fuerza Aérea, infraestructura perteneciente a la organización terrorista Hezbolá, que almacenaba herramientas de ingeniería utilizadas para reconstruir infraestructura terrorista en el sur del Líbano", han asegurado las FDI en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X.
Trump confirma que viajará a Israel y Egipto con motivo del acuerdo alcanzado para Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que próximamente viajará a Israel, donde hablará en el Parlamento, y a Egipto en el marco de la posible firma de un acuerdo para el fin de la guerra de Gaza tras las negociaciones de los últimos días entre Israel y Hamás.
La activista de la flotilla Reyes Rigo será deportada este sábado de Israel tras llegar a un acuerdo
La activista Reyes Rigo, la única integrante española de la Global Sumud Flotilla bajo custodia de Israel tras su arresto el 1 de octubre, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar los cargos de los que se le acusaba y será deportada este sábado, según informa el medio israelí 'Yedioth Ahronoth'.
Previamente, la regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, que también participó en la flotilla, había informado de que el cónsul español ha trasladado al hermano de Rigo que ha habido un acuerdo durante la vista que se ha celebrado este viernes. Según Muñoz, la familia de Rigo está ahora pendiente de ponerse en contacto con el abogado que la defiende y abonar la multa.
Liberados cinco de los seis activistas de la Flotilla Sumud que seguían presos en Israel
Cinco de los seis activistas de la Global Sumud Flotilla, detenidos la semana pasada, fueron puestos en libertad este viernes, informó la organización Movimiento por Gaza, que exigió la liberación de la española Reyes Rigo, única integrante de la misión que permanece presa.
A través de su canal de Telegram, Movimiento por Gaza explicó que los cinco participantes fueron liberados junto a casi un centenar de integrantes de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que llegaron la tarde de este sábado a Estambul, Turquía, tras ser deportados por las autoridades israelíes.